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Corinthians aprimora fundamentos em treino na manhã deste domingo

Vagner Mancini comandou trabalho técnico e de fundamento no período da manhã. Jô e Lucas Piton seguem tratamento e são dúvidas para enfrentar o América-MG nesta quarta...
LanceNet

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Publicado em 

25 out 2020 às 13:33

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 13:33

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã deste domingo, o Corinthians deu sequência à preparação para enfrentar o América-MG, na próxima quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O treinador Vagner Mancini voltou a comandar um trabalho técnico e de aperfeiçoamento de fundamentos.O elenco foi submetido a atividades com bola desde o aquecimento, comandado pelo preparador físico Flávio de Oliveira e, em seguida, participou de trabalhos técnicos e de fundamento, para aprimorar passes, posicionamento e finalizações. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar os treinos in loco por conta da pandemia de coronavírus.
Enquanto isso, o atacante Jô segue em tratamento após ter sofrido uma contratura muscular na panturrilha esquerda. O mesmo acontece com o lateral Lucas Piton, que sentiu dores no músculo adutor da coxa esquerda. O zagueiro Raul Gustavo e o meio-campista Gabriel Pereira continuam se recuperando de lesões musculares em trabalhos no campo com a equipe de fisioterapia.
Se esses jogadores citados acima têm presença incerta diante do América-MG, Otero e Fábio Santos serão desfalques certos, uma vez que já disputaram a competição pelo Atlético-MG e não podem atuar pelo Corinthians nesta edição. Gustavo Mantuan, por sua vez, está com a Seleção Brasileira sub-20.
Uma boa notícia foi sobre o atacante Léo Natel, que não enfrentou o Vasco na última quarta-feira, se recuperou de dores no joelho e treina sem restrições com o restante do elenco desde o último sábado e já poderá ir para o jogo.
A comissão técnica comandará mais duas atividades na semana antes do duelo pela Copa do Brasil, nesta segunda-feira e na próxima terça-feira. Vale lembrar que o Timão não joga neste final de semana, pois seu duelo pela 18ª rodada do Brasileirão, contra o Vasco, foi antecipado para o meio da semana.

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