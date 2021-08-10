Corinthians apresentará Renato Augusto na tarde desta quarta-feira

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O torcedor do Corinthians terá mais uma parte de sua ansiedade curada nesta quarta-feira, às 14h, data e horário em que Renato Augusto será apresentado como jogador do clube. Depois de uma espera de mais de duas semanas, o jogador conversará com a imprensa e terá o número de sua camisa conhecido.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Diretamente da sala de imprensa do CT Joaquim Grava, Renato dará uma entrevista coletiva virtual na tarde desta quarta-feira para jornalistas credenciados. Será a primeira vez que o jogador responderá perguntas desde o seu retorno. Até aqui, ele falou apenas com a TV oficial do clube.

O evento será transmitido ao vivo pela Corinthians TV e os torcedores poderão saber também qual será o número que o meia utilizará em sua camisa. Tudo indica que a escolha será pelo número 8, o qual ele utilizava em sua primeira passagem pelo Timão e que também portou na Seleção Brasileira. Anunciado no dia 22 de julho, há mais de duas semanas, Renato dará mais um passo antes de sua reestreia. O primeiro obstáculo foi a janela de transferências internacionais, que abriu no dia 1º de agosto, depois foi a vez da expectativa pelo nome publicado no BID, o que ocorreu na última sexta-feira. Agora, com a apresentação oficial, mais uma etapa será cumprida.

Resta apenas o julgamento da comissão técnica sobre as condições físicas do meio-campista. No último domingo, após o empate em 0 a 0 com o Santos, Sylvinho não garantiu a estreia de Renato para este final de semana, contra o Ceará. No entanto, com a semana cheia para treinos, aumenta a possibilidade de ele estar entre os relacionado para a partida na Neo Química Arena.