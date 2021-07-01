Corinthians apresenta redução na dívida com direitos de imagem no primeiro quadrimestre

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Em ano de redução de despesas e de controle do endividamento, o Corinthians tem mostrado resultados positivos nos quatro primeiros meses de 2021. Um dos fatores dessa melhora foi a quitação de débitos em relação a direitos de imagem de jogadores do elenco atual ou que já deixaram o clube. Entre março e abril, o Alvinegro reduziu cerca de R$ 30,1 milhões dessa dívida.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em 31 de dezembro de 2020, os valores devidos em relação a direitos de imagem estavam na casa de R$ 121,442 milhões, que acabou aumentando nos dois primeiros meses de 2021 para R$ 124,157 milhões. A quantia chamou a atenção, principalmente pelo crescimento dela na comparação com o fim de 2019, que indicava R$ 48,452 milhões, ou seja, o montante quase triplicou.

Acontece que esse endividamento tem dado sinais de redução, pelo menos foi o que mostrou o balancete do clube em março e abril de 2021. Segundo o documento, R$ 111,901 milhões era o valor o que o Timão estava devendo em 31 de março por conta de atraso no pagamento de direitos de imagem, já em 30 de abril, esse valor caiu para R$ 81,755 milhões. São R$ 30,146 milhões a menos no período de um mês, quantia significativa para o clube.

Isso não muda o status da dívida, que ainda é alta e se soma a outros débitos que o clube acumulou ao longo dos últimos anos, como pagamento a fornecedores, que aumentou de R$ 192,666 milhões em março para R$ 214,047 milhões em abril, além de encargos e obrigações sociais (aumento de R$ 160,552 milhões para R$ 170,266 milhões), ambos endividamentos de curto prazo, ou seja, que precisam ser pagos em ate um ano. Sem contar os empréstimos bancários, que também aumentaram em um mês.

Dívidas a serem pagas em até um ano (balanço do primeiro quadrimestre):