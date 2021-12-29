Corinthians apresenta déficit no último trimestre de 2021, mas vê com naturalidade; entenda

O Corinthians apresentou déficit de R$ 532 mil nos últimos três meses de 2021. No entanto, o clube viu números negativos como naturais, já que o pagamento de parte significativa dos direitos de transmissão acontecem entre outubro e dezembro, muito por conta das premiações por desempenho no Campeonato Brasileiro, o que não entra na contabilidade deste trimestre.placeholdeAinda assim, a expectativa corintiana é de superavit na apresentação do orçamento anual, algo que não ocorre desde 2016. A planilha de 2021 será a primeira referente a gestão do atual presidente Duílio Monteiro Alves.

Até o momento, as cotas de televisão seguem sendo a maior fonte de recebimento do Timão, R$ 189,3 milhões, o valor é mais que o dobro do que o clube arrecada com patrocínios, por exemplo: R$ R$ 75,5.

O recolhimento de receitas do Corinthians até setembro foi de R$ 310,3 milhões, sendo R$ 270,4 referente ao Departamento de Futebol e R$ 39,9 do clube social, por meio dos esportes amadores.

O futebol, incluisive, apresentou superávit de R$ 20,4 milhões, já que apresentou gastos de R$ 250 milhões frente aos R$ 270,4 que arrecadou. No entanto, a parte social demonstrou prejuízo de R$ 1,4 milhão, pois gastou R$ 41,4 milhões.