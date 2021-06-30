Corinthians aposta em 'pioneiros' para manter invencibilidade em Majestosos na Neo Química Arena

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians recebe nesta quarta-feira, às 21h30, o seu rival favorito na Neo Química Arena: o São Paulo, contra o qual mantém uma invencibilidade de 14 partidas no estádio, desde 2014, quando essa série começou. Apesar das inúmeras mudanças no elenco, e dos sete anos que se passaram, o elenco atual do Timão conta com quatro "pioneiros" dessa sequência invicta, com os quais Sylvinho aposta para chegar ao 15º jogo sem derrota em Itaquera. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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GALERIA> Timão defende invencibilidade contra o São Paulo; relembre a sequência

Cássio, Fagner, Gil e Fábio Santos estiveram presentes no primeiro Majestoso da Arena, em 21 de setembro de 2014, quando o Alvinegro venceu por 3 a 2, e que teve dois gols de pênalti do lateral-esquerdo, que voltará ao time titular corintiano nesta quarta, após dar lugar a Lucas Piton no último domingo.

Dos quatro, apenas Cássio e Fagner estão no clube desde então de forma ininterrupta, enquanto Gil e Fábio deixaram o Timão no período e voltaram para esta segunda passagem. O goleiro, inclusive, esteve presente em todos os 14 jogos contra o São Paulo dessa sequência na Neo Química Arena, já o lateral-direito perdeu apenas um, quando estava com a Seleção, em 2017.Ao todo, 77 jogadores diferentes do Corinthians fizeram parte dessa invencibilidade do Timão contra o rival e certamente todos eles, até aqueles que disputaram apenas uma vez, puderam ter a noção da importância dessa sequência, mas quem tem experiência de sobra para saber o que é isso, pode falar melhor, como o caso de Fábio Santos, destaque do primeiro desses jogos.

- Eu estava no primeiro clássico na Arena, então sem sombra de dúvidas, não sei se mexe com os outros jogadores, estou falando por mim, mas é uma coisa que a gente leva para campo e vai tentar manter esse tabu o máximo possível, e nisso vem vitória, vem confiança para o restante do campeonato - comentou o lateral-esquerdo em entrevista coletiva na última terça-feira.

Mesmo sabendo da importância da manutenção do tabu e sem deixar isso de lado, Fábio opta por focar na conquista do resultado, que vai ser importante para as pretensões do clube no Brasileirão-2021 e para ganhar confiança.

- Óbvio que o mais importante para a gente vão ser os três pontos, vai ser a continuidade do trabalho. Vencer um clássico aqui no Corinthians a gente sabe que dá uma confiança maior, mas estaria mentindo se dissesse que a gente não pensa nisso, manter esse tabu, a gente sabe o quanto é importante para gente, o quanto é importante para o torcedor tudo isso - concluiu.