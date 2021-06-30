AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Corinthians aposta em 'pioneiros' para manter invencibilidade em Majestosos na Neo Química Arena
futebol

Corinthians aposta em 'pioneiros' para manter invencibilidade em Majestosos na Neo Química Arena

No elenco atual, Timão tem quatro jogadores que estiveram no primeiro clássico contra o São Paulo em Itaquera, que deu início à sequência invicta de 14 jogos desde 2014...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2021 às 07:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians recebe nesta quarta-feira, às 21h30, o seu rival favorito na Neo Química Arena: o São Paulo, contra o qual mantém uma invencibilidade de 14 partidas no estádio, desde 2014, quando essa série começou. Apesar das inúmeras mudanças no elenco, e dos sete anos que se passaram, o elenco atual do Timão conta com quatro "pioneiros" dessa sequência invicta, com os quais Sylvinho aposta para chegar ao 15º jogo sem derrota em Itaquera. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Timão defende invencibilidade contra o São Paulo; relembre a sequência
Cássio, Fagner, Gil e Fábio Santos estiveram presentes no primeiro Majestoso da Arena, em 21 de setembro de 2014, quando o Alvinegro venceu por 3 a 2, e que teve dois gols de pênalti do lateral-esquerdo, que voltará ao time titular corintiano nesta quarta, após dar lugar a Lucas Piton no último domingo.
Dos quatro, apenas Cássio e Fagner estão no clube desde então de forma ininterrupta, enquanto Gil e Fábio deixaram o Timão no período e voltaram para esta segunda passagem. O goleiro, inclusive, esteve presente em todos os 14 jogos contra o São Paulo dessa sequência na Neo Química Arena, já o lateral-direito perdeu apenas um, quando estava com a Seleção, em 2017.Ao todo, 77 jogadores diferentes do Corinthians fizeram parte dessa invencibilidade do Timão contra o rival e certamente todos eles, até aqueles que disputaram apenas uma vez, puderam ter a noção da importância dessa sequência, mas quem tem experiência de sobra para saber o que é isso, pode falar melhor, como o caso de Fábio Santos, destaque do primeiro desses jogos.
- Eu estava no primeiro clássico na Arena, então sem sombra de dúvidas, não sei se mexe com os outros jogadores, estou falando por mim, mas é uma coisa que a gente leva para campo e vai tentar manter esse tabu o máximo possível, e nisso vem vitória, vem confiança para o restante do campeonato - comentou o lateral-esquerdo em entrevista coletiva na última terça-feira.
Mesmo sabendo da importância da manutenção do tabu e sem deixar isso de lado, Fábio opta por focar na conquista do resultado, que vai ser importante para as pretensões do clube no Brasileirão-2021 e para ganhar confiança.
- Óbvio que o mais importante para a gente vão ser os três pontos, vai ser a continuidade do trabalho. Vencer um clássico aqui no Corinthians a gente sabe que dá uma confiança maior, mas estaria mentindo se dissesse que a gente não pensa nisso, manter esse tabu, a gente sabe o quanto é importante para gente, o quanto é importante para o torcedor tudo isso - concluiu.
Com Cássio, Fagner, Gil e Fábio Santos no time titular, o Corinthians entra em campo nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Timão é o 11º colocado na tabela.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esqueça as promessas de Ano Novo: você pode 'recomeçar' a vida a qualquer momento e mudar seus hábitos de vez
Pastor João Messa dos Santos morre aos 74 anos
Pastor João Messa morre após infarto em igreja de Sooretama
Imagem de destaque
A ascensão de Bellingham: feitos do 'maestro' da Inglaterra na Copa podem torná-lo uma lenda do futebol?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados