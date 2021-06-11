Corinthians apenas com Brasileirão no segundo semestre? Aconteceu pela última vez há dez anos

O Corinthians amargou sua terceira eliminação neste ano na última quarta-feira, ao empatar em 0 a 0 com o Atlético-GO, na terceira fase da Copa do Brasil. Esse combo de quedas em torneios disputados em uma temporada provoca uma situação que não acontecia há dez anos, na última vez em que o clube teve apenas o Campeonato Brasileiro para jogar no segundo semestre.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Com exceção do Paulistão, que é uma competição restrita ao primeiro semestre, tanto a Copa do Brasil quanto a Copa Sul-Americana eram torneios que se estenderiam pela segunda metade do ano, mas como o Timão foi eliminado em um na terceira fase e em outro ainda na fase de grupos, o calendário corintiano daqui para frente não terá nada além do Brasileirão-2021.
Isso é algo bastante incomum para o clube nos últimos anos. Em todas as temporadas anteriores, o time se dividiu em, pelo menos, duas competições no segundo semestre. A última vez em que o Corinthians disputou somente um torneio na segunda parte do ano foi em 2011, quando caiu na fase preliminar da Libertadores, no início de fevereiro e não disputou a Copa do Brasil.No entanto, para falar daquele ano é necessário fazer uma contextualização do regulamento das competições. Apenas em 2013 foi permitido que os clubes que disputassem a Libertadores poderiam também estar na Copa do Brasil, que antes disso não era jogada durante o ano todo, mas sim, basicamente, no primeiro semestre. Vale lembrar que a Liberta passou a ocupar o ano inteiro somente em 2017, ou seja, eram poucos os certames no segundo semestre.
Além disso, os eliminados da Libertadores não iam para a Copa Sul-Americana, que era o torneio que dividia as atenções com o Campeonato Brasileiro na segunda metade da temporada. Sendo assim, o Corinthians só tinha o Brasileirão para disputar em 2011, edição na qual acabou sendo campeão com Tite e formou a base que conquistou a América e o Mundo no ano seguinte.
Confira os segundos semestres do Corinthians desde 2011:
2011 - Apenas Brasileirão2012 - Brasileirão e Mundial de Clubes2013 - Brasileirão e Copa do Brasil2014 - Brasileirão e Copa do Brasil2015 - Brasileirão e Copa do Brasil2016 - Brasileirão e Copa do Brasil2017 - Brasileirão e Copa Sul-Americana2018 - Brasileirão, Copa Libertadores e Copa do Brasil2019 - Brasileirão e Copa Sul-Americana2020 - Brasileirão e Copa do Brasil (temporada só acabou em 2021)2021 - Apenas Brasileirão