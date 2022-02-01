Corinthians anuncia técnico com passagem pela base da Seleção Brasileira para o Sub-17 do clube

Na tarde de terça-feira (1), o Corinthians anunciou Guilherme Dalla Déa como novo treinador da categoria de futebol Sub-17 no clube. A vaga estava aberta desde que Gustavo Almeida deixou o cargo após a derrota do Timão para o Palmieras na final da FAM Cup.> GALERIA: Veja todos os duelos Corinthians x Santos na Neo Química Arena

Entre as principais conquistas de Dalla Déa está a Copa do Mundo Sub-17 da Fifa com a Seleção Brasileira, disputada no Brasil, em 2019. Seu último trabalho foi no Guangzhou Evergrande, como diretor técnico da equipe chinesa, considerada a maior escola de futebol do mundo, de acordo com o Guinness World Records.

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Profissional com mais 30 anos de experiência, Dalla Déa é natural de São Carlos (SP) e graduado em Educação Física pela Fundação Educacional de São Carlos (FESC), além de deter as licenças B, A e Pro da CBF. Ele ainda possui certificados de especialista em Desenvolvimento Futebol de Base Sulamericano, concedida pela CONMEBOL, e em Desenvolvimento Futebol de Base U-17, pela FIFA.

Nos cinco anos e meio em que trabalhou para a CBF comandando as seleções de base, Dalla Déa conquistou, além da Copa do Mundo Sub-17 da Fifa, o Campeonato Sul-Americano na sub-15 e na sub-17, o Quadrangular Internacional Simón Bolívar Sub-15 e o Torneio da Inglaterra sub-17.