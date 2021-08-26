Corinthians anuncia superávit no primeiro semestre de 2021; dívida sobe em relação ao último balancete

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians divulgou na noite desta quarta-feira o seu balancete do primeiro semestre de 2021. No documento, o clube anuncia o superávit de R$ 394 mil na primeira metade do ano, mas viu seu endividamento acumulado subir em mais de R$ 30 milhões em relação ao mês de abril, segundo os critérios do LANCE!. Agora, ela está em R$ 978,8 milhões, ainda longe de ser controlada.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Esse resultado positivo tem a ver com a política de austeridade aplicada desde o início da gestão de Duilio Monteiro Alves, que cortou gastos no departamento de futebol, diminuindo a folha salarial com a saída de alguns jogadores. Além disso, o clube conseguiu trazer novas receitas com novos patrocínios.

Sendo assim, o futebol teve um superávit de R$ 33,891 milhões no período, enquanto o clube social teve um déficit de R$ 33,497 milhões. Por isso, o resultado líquido desses seis meses foi de R$ 394 mil. Vale lembrar que no ano passado, somados os 12 meses, o prejuízo foi de R$ 123,3 milhões.

Apesar desse resultado positivo no período, a dívida acumulada cresceu em relação ao balancete divulgado em abril. O valor passou de R$ 948,1 milhões para ser de R$ 978,8 milhões, sendo que R$ 588,5 milhões são endividamentos de curto prazo, que precisam ser quitadas em até 12 meses. Vale lembrar que isso não engloba ao endividamento relacionado à Neo Química Arena.