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Corinthians anuncia retomada de patrocínio para a parte frontal da camisa

Distribuidora de combustíveis vai estampar marca na camisa do time...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 13:02

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 13:02
Crédito: Divulgação/Corinthians
O Corinthians anunciou a retomada do patrocínio com a distribuidora de combustíveis Ale, que estampará a parte frontal superior da camisa do clube profissional por um ano.
>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosA parceria entre o Timão e a empresa voltará a acontecer após quatro meses. Antes, a marca esteve presente no uniforme corintiano entre março de 2019 e abril de 2021.
O acordo também prevê a realização de uma série de ações com clientes, proprietários de postos e torcedores, tanto presenciais, quanto através das mídias digitais.
O valor da parceria não foi divulgada pelas partes.

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