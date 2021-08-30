Corinthians anuncia retomada de patrocínio para a parte frontal da camisa

Crédito: Divulgação/Corinthians

O Corinthians anunciou a retomada do patrocínio com a distribuidora de combustíveis Ale, que estampará a parte frontal superior da camisa do clube profissional por um ano.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosA parceria entre o Timão e a empresa voltará a acontecer após quatro meses. Antes, a marca esteve presente no uniforme corintiano entre março de 2019 e abril de 2021.

O acordo também prevê a realização de uma série de ações com clientes, proprietários de postos e torcedores, tanto presenciais, quanto através das mídias digitais.