Corinthians anuncia renovações com Gustavo Silva e Gustavo Mantuan

Crédito: Montagem/Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nesta segunda-feira (4), dia em que o elenco profissional volta às atividades, o Corinthians anunciou a renovação de contrato com dois jovens: Gustavo Silva e Gustavo Mantuan. Ambos "ganharam" um ano a mais de vínculo com o clube em relação ao acordo anterior e posaram para fotos assinando o documento.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

GALERIA> Corinthians ainda não teve escalação repetida; confira as 27 formações

Aos 23 anos, Mosquito, que voltou a ganhar espaço no Timão com Tiago Nunes, ainda em 2020, tinha contrato até dezembro de 2022 e estendeu seu vínculo até dezembro de 2023. O atacante tem sido titular nos últimos jogos sob o comando de Vagner Mancini, com direito a um gol diante do Goiás e a uma assistência para o tento de Cazares contra o Botafogo.

Já Mantuan, cria da base corintiana, tem 19 anos e foi um dos destaques na chegada de Mancini. Em uma infelicidade durante um jogo-treino com a Seleção Brasileira sub-20, em outubro do ano passado, acabou lesionando gravemente um dos joelhos, o que fará com que volte aos gramados apenas em meados de 2021. Anteriormente, seu vínculo iria até o fim de fevereiro de 2024, mas foi estendido até janeiro de 2025. Ele é considerado uma joia do clube.