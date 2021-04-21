Corinthians anuncia renovação de contrato com Vitinho até 2024

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nesta quarta-feira, o meia Vitinho, cria das categorias de base do Corinthians, assinou a extensão contratual com o clube. O vínculo atual se encerraria em março do ano que vem. O novo acordo é válido até 30 de junho de 2024.TABELA> Veja classificação e simulador da Copa Sul-Americana-2021 clicando aqui

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No Timão desde 2005, o camisa 43 iniciou no futsal e, aos 11 anos, chegou ao campo. Pelo Terrão, entre os principais feitos, conquistou o Paulistão sub-13, a Copa do Brasil sub-17 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Logo no início desta temporada, o técnico Vagner Mancini promoveu Vitinho ao elenco principal. Até agora, ele fez três partidas pelo Corinthians, duas delas como titular: contra o Guarani e contra o São Bento, ambas pelo Paulistão.

- Já são quase 16 anos aqui no clube. É um momento muito especial, principalmente por ser uma renovação aqui na equipe principal. Vou seguir me dedicando ao máximo ao clube e espero que o nosso ano seja muito vitorioso - comentou o jovem antes de completar:

- Muito feliz em poder renovar meu contrato, prolongar mais alguns anos aí, mais feliz ainda em dar alegria para essa torcida, que seja um contrato longo e vitorioso - concluiu.