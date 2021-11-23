Corinthians anuncia renovação de contrato com Lucas Piton

O Corinthians renovou o contrato com o lateral-esquerdo Lucas Piton. O vínculo que tinha validade até dezembro de 2022 foi estendido até o fim de 2024.- É um sentimento de felicidade muito grande, muito feliz. Agradecer a Deus, o clube por acreditar no meu trabalho e proporcionar esse momento de alegria. Também quero dizer para a torcida que serão mais três anos de muita vontade, raça e entrega - disse Piton ao site oficial do Timão. Com 21 anos, o atleta é um destaque recente vindo da base corintiana, ainda que seja reserva do experiente Fábio Santos. Portanto, a renovação tem como um dos intuitos espantar um possível assédio de clubes europeus.