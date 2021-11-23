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futebol

Corinthians anuncia renovação de contrato com Lucas Piton

Para evitar assédio europeu, Timão estendeu vínculo que iria até o fim do ano que vem para dezembro de 2024...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 17:04

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 17:04

O Corinthians renovou o contrato com o lateral-esquerdo Lucas Piton. O vínculo que tinha validade até dezembro de 2022 foi estendido até o fim de 2024.- É um sentimento de felicidade muito grande, muito feliz. Agradecer a Deus, o clube por acreditar no meu trabalho e proporcionar esse momento de alegria. Também quero dizer para a torcida que serão mais três anos de muita vontade, raça e entrega - disse Piton ao site oficial do Timão. Com 21 anos, o atleta é um destaque recente vindo da base corintiana, ainda que seja reserva do experiente Fábio Santos. Portanto, a renovação tem como um dos intuitos espantar um possível assédio de clubes europeus.
Promovido ao time principal em 2019, Piton tem 54 jogos disputados entre os profissionais do Corinthians e um gol marcado, em abril deste ano, na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, pela primeira fase do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, em cobrança de falta.
No meio do ano, Lucas Piton chegou a ser observado por equipes italianas e o Corinthians espera que novas investidas, até mesmo com propostas formais, cheguem no fim desta temporada. O lateral-esquerdo é visto como um ativo promissor ao clube que vê na venda de atletas uma fonte de receita importante para repor uma dívida que se aproxima a R$ 1 bilhão.
Crédito: VínculodeLucasPitoncomoCorinthiansagoravaiatédezembrode2024(Foto:Reprodução/TwitterCorinthians

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