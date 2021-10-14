Corinthians anuncia renovação de contrato com Du Queiroz até 2024

Crédito: Felipe Szpak/Ag. Corinthians

Na tarde desta quinta-feira, o Corinthians anunciou a renovação de contrato com o jovem Du Queiroz. O novo vínculo do camisa 37 é válido até 31 de dezembro de 2024. Aos 21 anos, ele tem agradado o técnico Sylvinho e deve ser titular no clássico contra o São Paulo, na próxima segunda, no Morumbi.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Queiroz chegou ao clube em 2013, aos 13 anos, e conquistou o título do Paulistão Sub-13 e da Copa do Brasil Sub-17 na base do Timão. Neste ano, após se destacar na equipe sub-23, foi promovido à equipe principal pelo técnico Sylvinho e, até aqui, atuou em quatro partidas, com três vitórias e um empate.

- Estou feliz demais! São quase 10 anos no clube. É a realização de um sonho para mim e para a minha família. Agora, quero buscar títulos e buscar fazer sempre o melhor para essa torcida maravilhosa - disse o jogador.

Volante de origem, Du tem sido utilizado como lateral-direito improvisado quando Fagner não pode atuar. Suspenso, o titular será ausência no clássico contra o São Paulo, na próxima segunda-feira, e o jovem deve ser o escolhido a atuar na posição. João Pedro, contratado junto ao Porto-POR para a função, tem sido preterido e ainda não foi relacionados para as partidas.