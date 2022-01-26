Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Corinthians anuncia renovação com o zagueiro Gil e fecha manutenção de 'trinca vitoriosa' de defensores
futebol

Corinthians anuncia renovação com o zagueiro Gil e fecha manutenção de 'trinca vitoriosa' de defensores

Após renovar com Cássio e Fagner, defensor também estende o vínculo até o fim de 2023...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2022 às 15:06

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 15:06

O Corinthians concretizou nesta quarta-feira (26) a renovação de contrato com o zagueiro Gil até o fim de 2023. As conversas entre o clube e o jogador já estavam bastante adiantadas desde o início do ano, e nesta semana as últimas burocracias foram resolvidas. O vínculo anterior se encerraria em dezembro deste ano.
Com a extensão de contrato do camisa 4, o Timão fecha o circuito de três renovações cruciais com atletas do setor defensivo que fizeram parte de uma geração vitoriosa no clube. Junta-se a Gil, o goleiro Cássio e o lateral-direito Fagner.
- A sensação é única. Eu não preciso nem dizer o quanto eu me sinto feliz aqui no Corinthians, com todos os funcionários, com toda a comissão (técnica), todas as pessoas que estão envolvidas aqui. Mais importante agora é ter a cabeça no lugar, saber da responsabilidade que aumenta a cada dia. Eu estou preparado, junto com os meus companheiros, para fazer uma grande temporada, e agradecer o apoio de todos, os torcedores, que acreditam no meu trabalho. Vou fazer o melhor por todos vocês. Obrigado, agradeço do fundo do coração pela oportunidade de renovar o meu contrato - disse o defensor.
> TABELA: Confira a tabela do Paulistão e simule as partidas do Corinthians> GALERIA: Atuações do Corinthians na estreia do Paulistão
Gil tem 34 anos e o bom Campeonato Brasileiro que o atleta fez no ano passado foi fundamental para que a renovação contratual acontecesse. No início de 2021 ele chegou a figurar no banco de reservas, com o técnico Vagner Mancini, mas recuperou a posição após a chegada de Sylvinho, onde passou a fazer uma dupla de zaga eficiente com o garoto João Vitor, 11 anos mais novo.
Com a camisa alvinegra, Gil tem 333 jogos, o último aconteceu nesta terça-feira (25), no empate em 0 a 0 entre Timão e Ferroviária, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.
O zagueiro tem três títulos conquistados pelo clube do Parque São Jorge, todos em sua primeira passagem: o Paulistão e a Recopa Sul-Americana de 2011 e o Brasileirão de 2015. Após três anos e meio no futebol chinês, defendendo o Shandong Luneng, o jogador retornou ao Corinthians em 2019 onde permanece até o momento.
Crédito: Gilseguevestindoacamisa4doCorinthiansem2022(Foto:OlavoGuerra/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados