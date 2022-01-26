Corinthians anuncia renovação com o zagueiro Gil e fecha manutenção de 'trinca vitoriosa' de defensores

O Corinthians concretizou nesta quarta-feira (26) a renovação de contrato com o zagueiro Gil até o fim de 2023. As conversas entre o clube e o jogador já estavam bastante adiantadas desde o início do ano, e nesta semana as últimas burocracias foram resolvidas. O vínculo anterior se encerraria em dezembro deste ano.

Com a extensão de contrato do camisa 4, o Timão fecha o circuito de três renovações cruciais com atletas do setor defensivo que fizeram parte de uma geração vitoriosa no clube. Junta-se a Gil, o goleiro Cássio e o lateral-direito Fagner.

- A sensação é única. Eu não preciso nem dizer o quanto eu me sinto feliz aqui no Corinthians, com todos os funcionários, com toda a comissão (técnica), todas as pessoas que estão envolvidas aqui. Mais importante agora é ter a cabeça no lugar, saber da responsabilidade que aumenta a cada dia. Eu estou preparado, junto com os meus companheiros, para fazer uma grande temporada, e agradecer o apoio de todos, os torcedores, que acreditam no meu trabalho. Vou fazer o melhor por todos vocês. Obrigado, agradeço do fundo do coração pela oportunidade de renovar o meu contrato - disse o defensor.

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Gil tem 34 anos e o bom Campeonato Brasileiro que o atleta fez no ano passado foi fundamental para que a renovação contratual acontecesse. No início de 2021 ele chegou a figurar no banco de reservas, com o técnico Vagner Mancini, mas recuperou a posição após a chegada de Sylvinho, onde passou a fazer uma dupla de zaga eficiente com o garoto João Vitor, 11 anos mais novo.

Com a camisa alvinegra, Gil tem 333 jogos, o último aconteceu nesta terça-feira (25), no empate em 0 a 0 entre Timão e Ferroviária, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

O zagueiro tem três títulos conquistados pelo clube do Parque São Jorge, todos em sua primeira passagem: o Paulistão e a Recopa Sul-Americana de 2011 e o Brasileirão de 2015. Após três anos e meio no futebol chinês, defendendo o Shandong Luneng, o jogador retornou ao Corinthians em 2019 onde permanece até o momento.