Corinthians anuncia que Sidcley não faz mais parte dos planos do clube

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians anunciou na tarde desta sexta-feira que Sidcley não faz mais parte dos planos do clube e cumprirá contrato até o fim do ano treinando em horários alternativos ao elenco principal, segundo opção da comissão técnica. As dependências do Timão ficarão à disposição do jogador nesse período.Sidcley está emprestado ao Alvinegro pelo Dínamo de Kiev-UCR até o dia 31 de dezembro deste ano e o contrato será cumprido pelo clube, que continuará arcando com os salários até o último dia do vínculo estabelecido.

O lateral-esquerdo chegou no início da temporada com o status de titular, já que deixou uma boa imagem de sua primeira passagem, em 2018. No entanto, ele demorou a se readaptar ao ritmo do futebol brasileiro e teve dificuldades com a condição física, perdendo a vaga no time titular para Lucas Piton e Carlos Augusto. O camisa 16 ainda teve mais uma chance, mas logo voltou ao banco.Depois da recente contratação de Fábio Santos, Sidcley passou a ser o terceiro reserva da posição, o que já indicava que o empréstimo não seria prorrogado, nem a opção de compra seria executada, mas tirá-lo do elenco principal ainda não era uma questão definida tanto pela comissão técnica quanto pela diretoria. Algo que acabou sendo confirmado nesta sexta-feira.

Nesta segunda passagem, Sidcley atuou em 19 partidas oficiais pelo Corinthians, sendo a última delas na quarta-feira, na derrota para o América-MG, por 1 a 0, quando ele entrou no segundo tempo no lugar de Lucas Piton.

Confira a nota oficial divulgada pelo clube:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que o atleta Sidcley não está mais integrado ao elenco principal.