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Corinthians anuncia que Sidcley não faz mais parte dos planos do clube

Lateral-esquerdo está emprestado pelo Dínamo de Kiev-UCR até fim deste ano e o contrato será cumprido. Jogador poderá utilizar as dependências do Timão neste período...
LanceNet

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Publicado em 

30 out 2020 às 16:41

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 16:41

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians anunciou na tarde desta sexta-feira que Sidcley não faz mais parte dos planos do clube e cumprirá contrato até o fim do ano treinando em horários alternativos ao elenco principal, segundo opção da comissão técnica. As dependências do Timão ficarão à disposição do jogador nesse período.Sidcley está emprestado ao Alvinegro pelo Dínamo de Kiev-UCR até o dia 31 de dezembro deste ano e o contrato será cumprido pelo clube, que continuará arcando com os salários até o último dia do vínculo estabelecido.
O lateral-esquerdo chegou no início da temporada com o status de titular, já que deixou uma boa imagem de sua primeira passagem, em 2018. No entanto, ele demorou a se readaptar ao ritmo do futebol brasileiro e teve dificuldades com a condição física, perdendo a vaga no time titular para Lucas Piton e Carlos Augusto. O camisa 16 ainda teve mais uma chance, mas logo voltou ao banco.Depois da recente contratação de Fábio Santos, Sidcley passou a ser o terceiro reserva da posição, o que já indicava que o empréstimo não seria prorrogado, nem a opção de compra seria executada, mas tirá-lo do elenco principal ainda não era uma questão definida tanto pela comissão técnica quanto pela diretoria. Algo que acabou sendo confirmado nesta sexta-feira.
Nesta segunda passagem, Sidcley atuou em 19 partidas oficiais pelo Corinthians, sendo a última delas na quarta-feira, na derrota para o América-MG, por 1 a 0, quando ele entrou no segundo tempo no lugar de Lucas Piton.
Confira a nota oficial divulgada pelo clube:
"O Sport Club Corinthians Paulista informa que o atleta Sidcley não está mais integrado ao elenco principal.
O clube cumprirá o contrato de empréstimo junto ao Dínamo de Kiev-UCR e coloca toda a estrutura do CT. Dr. Joaquim Grava para o lateral treinar até o término do acordo: 31 de dezembro de 2020"

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