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futebol

Corinthians anuncia novos patrocinadores para a camisa do futebol feminino

Anúncios foram feitos durante a live de aniversário de 111 anos do clube. Uma rede de atacadistas e uma marca farmacêutica passam a ocupar os espaços do uniforme da equipe...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 21:00

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2021 às 21:00
Crédito: Reprodução/Corinthians TV
Além dos anúncios relacionados ao time masculino profissional, o presidente Duilio Monteiro Alves e o responsável pelo marketing, Jose Colagrossi Neto, divulgaram os novos patrocinadores da camisa da equipe feminina do clube. As marcas anunciadas são a Spani, atacadista, e a Atroveran Hot, que pertencem ao grupo Hypera Pharma, que já é parceira do Timão em outras propriedades.O patrocínio da Spani ocupará o espaço máster da camisa, enquanto a Atroveran ficará na barra traseira do uniforme corintiano, mostrando o bom momento que vive a categoria. Segundo Duilio e Colagrossi, isso é mais um passo que a diretoria dá para tornar o futebol feminino autossustentável.
Durante a live de aniversário, Milene Domingues, embaixadora do futebol feminino do Corinthians, e Tamires, que atua na lateral esquerda do Alvinegro e da Seleção Brasileira, falaram da importância dessa parceira para o esporte.
Atualmente, o Timão feminino está na semifinal do Campeonato Brasileiro e próximo de conquistar vaga para mais uma final da competição. Basta empatar ou até perder por um gol de diferença para eliminar a Ferroviária e brigar por mais um título nacional. Além disso, a equipe disputa o estadual da categoria.

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