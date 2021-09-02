Corinthians anuncia novos patrocinadores para a camisa do futebol feminino

Além dos anúncios relacionados ao time masculino profissional, o presidente Duilio Monteiro Alves e o responsável pelo marketing, Jose Colagrossi Neto, divulgaram os novos patrocinadores da camisa da equipe feminina do clube. As marcas anunciadas são a Spani, atacadista, e a Atroveran Hot, que pertencem ao grupo Hypera Pharma, que já é parceira do Timão em outras propriedades.O patrocínio da Spani ocupará o espaço máster da camisa, enquanto a Atroveran ficará na barra traseira do uniforme corintiano, mostrando o bom momento que vive a categoria. Segundo Duilio e Colagrossi, isso é mais um passo que a diretoria dá para tornar o futebol feminino autossustentável.