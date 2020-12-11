Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Corinthians anuncia novo responsável pelo departamento de marketing, comunicação e inovação
futebol

Corinthians anuncia novo responsável pelo departamento de marketing, comunicação e inovação

Clube terá José Colagrossi Neto, profissional renomado no mercado e que era Diretor Executivo da Ibope Repucom. Superintendente já iniciou o trabalho de transição no setor...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 dez 2020 às 12:17

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 12:17

Crédito: Divulgação
O Corinthians anunciou na manhã desta sexta-feira o novo responsável pela Superintendência de Marketing, Comunicação e Inovação do clube. Trata-se de José Colagrossi Neto, profissional renomado no mercado e que já se envolveu com o Timão para alguns trabalhos, como na negociação dos naming rights na Neo Química Arena. Transição no setor já foi iniciada nos últimos dias.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
Primeiro nome confirmado de forma oficial pela gestão Duílio Monteiro Alves, Colagrossi era Diretor Executivo da Ibope Repucom e deixou suas funções para assumir esse desafio no Alvinegro, clube com o qual já tem histórico no auxílio em contratos publicitários, como o da Arena, e monitoramento de rede sociais.
Segundo o comunicado publicado pelo clube nesta manhã, José Colagrossi Neto, no triênio 2021-2023, "será responsável por comandar as áreas de Marketing e Comunicação, o que também englobará a produção de conteúdo, o Programa Fiel Torcedor e a administração e a exploração da Arena, sempre no sentido de trazer inovação e transformação digital para o clube". Confira, na íntegra, a nota oficial divulgada pelo Corinthians:
"O Sport Club Corinthians Paulista informa que José Colagrossi Neto assumirá a Superintendência de Marketing, Comunicação e Inovação do clube.
Uma das principais autoridades do marketing esportivo no Brasil, José Colagrossi Neto chega ao clube após encerrar uma vitoriosa passagem como diretor executivo da Ibope Repucom, em que auxiliou o Corinthians a construir as bases para muitos de seus contratos publicitários, sendo o mais célebre deles o acordo dos Naming Rights da Neo Química Arena.
Professor da ESPM, da Trevisan e do Insper, Colagrossi será responsável por comandar as áreas de Marketing e Comunicação, o que também englobará a produção de conteúdo, o Programa Fiel Torcedor e a administração e a exploração da Arena, sempre no sentido de trazer inovação e transformação digital para o clube.
A transição para a gestão de Colagrossi no departamento já se iniciou.
Atenciosamente, Sport Club Corinthians Paulista"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados