Corinthians anuncia novo responsável pelo departamento de marketing, comunicação e inovação

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O Corinthians anunciou na manhã desta sexta-feira o novo responsável pela Superintendência de Marketing, Comunicação e Inovação do clube. Trata-se de José Colagrossi Neto, profissional renomado no mercado e que já se envolveu com o Timão para alguns trabalhos, como na negociação dos naming rights na Neo Química Arena. Transição no setor já foi iniciada nos últimos dias.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

Primeiro nome confirmado de forma oficial pela gestão Duílio Monteiro Alves, Colagrossi era Diretor Executivo da Ibope Repucom e deixou suas funções para assumir esse desafio no Alvinegro, clube com o qual já tem histórico no auxílio em contratos publicitários, como o da Arena, e monitoramento de rede sociais.

Segundo o comunicado publicado pelo clube nesta manhã, José Colagrossi Neto, no triênio 2021-2023, "será responsável por comandar as áreas de Marketing e Comunicação, o que também englobará a produção de conteúdo, o Programa Fiel Torcedor e a administração e a exploração da Arena, sempre no sentido de trazer inovação e transformação digital para o clube". Confira, na íntegra, a nota oficial divulgada pelo Corinthians:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que José Colagrossi Neto assumirá a Superintendência de Marketing, Comunicação e Inovação do clube.

Uma das principais autoridades do marketing esportivo no Brasil, José Colagrossi Neto chega ao clube após encerrar uma vitoriosa passagem como diretor executivo da Ibope Repucom, em que auxiliou o Corinthians a construir as bases para muitos de seus contratos publicitários, sendo o mais célebre deles o acordo dos Naming Rights da Neo Química Arena.

Professor da ESPM, da Trevisan e do Insper, Colagrossi será responsável por comandar as áreas de Marketing e Comunicação, o que também englobará a produção de conteúdo, o Programa Fiel Torcedor e a administração e a exploração da Arena, sempre no sentido de trazer inovação e transformação digital para o clube.

A transição para a gestão de Colagrossi no departamento já se iniciou.