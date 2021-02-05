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futebol

Corinthians anuncia mais um reforço para o futebol feminino em 2021

Aos 21 anos, a goleira Kemelli atuou pelo Internacional em 2020. Jogadora soma também passagens pelas categorias de base da Seleção. Antes dela, três atacantes chegaram...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 13:08

LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 13:08
Crédito: Reprodução/Corinthians TV
O futebol feminino do Corinthians tem mais um reforço para a temporada de 2021. Trata-se da goleira Kemelli, de 21 anos, que estava no Internacional. A atleta é a quarta novidade do time no ano. Agora o elenco com 26 jogadoras.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Saiba os próximos jogos do Corinthians e de seus concorrentes por Liberta
Apesar de jovem, Kemelli já soma passagens por importantes clubes no país. Antes de chegar ao Internacional, onde atuou em 2020, a atleta jogou no Santos e no Flamengo. Ela também já vestiu a camisa da Seleção Brasileira na base, sendo convocada para a Copa do Mundo sub-17, em 2016, e para o Mundial sub-20, em 2018.
Já na capital paulista, a jogadora conheceu suas companheiras e também as instalações do clube, no Parque São Jorge e no Centro de Treinamento das Categorias de Base. A expectativa é que ela prontamente se junte aos treinamentos com as goleiras Paty e Tainá Borges.
A atleta é a quarta novidade na equipe corintiana em 2021. Antes dela, chegaram as atacantes Bianca Gomes, Jheniffer e Miriã. O Timão se prepara para a disputa da Copa Libertadores Feminina, primeiro torneio da equipe no ano, que tem previsão de início para o mês de março.
ELENCO
Goleiras: Paty, Tainá e Kemelli;​Laterais: Katiuscia, Tamires, Paulinha, Juliete e Yasmin;Zagueiras: Giovanna Campiolo, Érika, Pardal e Poliana;Meio-campistas: Ingryd, Grazi, Diany, Andressinha, Gabi Zanotti e Victória Albuquerque;Atacantes: Gabi Nunes, Cacau, Adriana, Gabi Portilho, Giovanna Crivelari, Bianca Gomes, Miriã e Jheniffer.

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