Corinthians anuncia mais um reforço para o futebol feminino em 2021

Crédito: Reprodução/Corinthians TV

O futebol feminino do Corinthians tem mais um reforço para a temporada de 2021. Trata-se da goleira Kemelli, de 21 anos, que estava no Internacional. A atleta é a quarta novidade do time no ano. Agora o elenco com 26 jogadoras.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Apesar de jovem, Kemelli já soma passagens por importantes clubes no país. Antes de chegar ao Internacional, onde atuou em 2020, a atleta jogou no Santos e no Flamengo. Ela também já vestiu a camisa da Seleção Brasileira na base, sendo convocada para a Copa do Mundo sub-17, em 2016, e para o Mundial sub-20, em 2018.

Já na capital paulista, a jogadora conheceu suas companheiras e também as instalações do clube, no Parque São Jorge e no Centro de Treinamento das Categorias de Base. A expectativa é que ela prontamente se junte aos treinamentos com as goleiras Paty e Tainá Borges.

A atleta é a quarta novidade na equipe corintiana em 2021. Antes dela, chegaram as atacantes Bianca Gomes, Jheniffer e Miriã. O Timão se prepara para a disputa da Copa Libertadores Feminina, primeiro torneio da equipe no ano, que tem previsão de início para o mês de março.

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