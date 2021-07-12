Corinthians anuncia Léo Figueiró como treinador do time de basquete

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira o novo técnico da equipe de basquete do clube. Trata-se de Léo Figueiró, que comandava o Bauru Basket e é auxiliar da seleção brasileira. O comandante chega para ocupar a vaga deixada por Demétrius Ferracciú, que saiu do Timão no início do mês de junho.
Leonardo Figueiró Alves tem 46 anos, é natural do Rio de Janeiro e foi eleito o melhor treinador do NBB na temporada 18/19, quando chegou à semifinal da competição dirigindo o Botafogo-RJ. Na última temporada comandou o Bauru Basket, e chega ao Corinthians após representar o Brasil com a seleção brasileira no Pré-Olímpico disputado na Croácia, há cerca de dez dias.
- O desafio é do tamanho dos meus sonhos. Corinthians é um clube gigante, gosto de saber que teremos uma grande torcida nos acompanhando, minha motivação é fazer a equipe representar essa grandeza.Léo foi jogador de basquete de equipes como Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Franca, Mogi das Cruzes e Rio Claro. Em 2015, começou sua carreira de treinador nas categorias de base do Rio Claro, onde conquistou o prêmio de melhor treinador do Campeonato Paulista sub-19. Em seguida, foi assistente técnico da equipe adulta feminina e, logo depois, da masculina.
Em 2016, Léo estreou como técnico principal na equipe Contagem, em Minas Gerais, disputando a Liga Ouro. Trabalhou como assistente técnico do Caxias do Sul na temporada 2017/18, chegando nas quartas de final do NBB 10.
Entre 2018 e 2020, comandou o Botafogo, onde chegou nas semifinais do NBB, e foi eleito melhor treinador da temporada da competição e campeão da Liga Sul-Americana, vencendo o Corinthians no Ginásio Wlamir Marques nas finais.
Em 2019, foi campeão Sul-Americano como treinador da Seleção Brasileira sub-21, com 100% de aproveitamento, e foi anunciado auxiliar da equipe adulto.