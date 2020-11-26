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futebol

Corinthians anuncia início da instalação da nova fachada da Neo Química Arena

Em comunicado divulgado no site oficial, o clube informou que o estádio começou a ser lavado nesta quinta para receber a nova identidade visual com a marca do naming rights...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 18:22

LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 18:22
Crédito: Divulgação/Corinthians
Mais de dois meses após o anúncio do acordo de naming rights, o Corinthians anunciou que a Neo Química Arena iniciou o processo de troca de identidade visual da frente do estádio nesta quinta-feira, por meio de nota oficial em seu site. O primeiro procedimento será a limpeza da cobertura e de suas fachadas.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
No mesmo comunicado divulgado pelo Timão, foi publicada uma imagem que mostra a lavagem de uma dessas fachadas da Arena que receberão referências à marca que comprou os direitos de explorar o estádio corintiano. A Hypera Pharma pagou R$ 300 milhões por 20 anos de contrato com o clube.
O anúncio foi feio em 1º de setembro, dia do aniversário de 110 anos do Corinthians, após praticamente uma década de expectativa quanto à venda dos naming rights do estádio, que passou a se chamar Neo Química Arena.Confira a nota oficial divulgada pelo Timão nesta quinta-feira:
"O Sport Club Corinthians Paulista informa que iniciou nesta quinta (26/11) os trabalhos de preparação da fachada da Neo Química Arena a fim de receber a nova marca do estádio, que faz referência à empresa que detém os naming rights do estádio.
Previsto para durar 60 dias, o trabalho envolverá a limpeza da cobertura da Casa do Povo e de todas as fachadas, a começar pelo lado visto a partir da Radial Leste.
AtenciosamenteSport Club Corinthians Paulista"

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