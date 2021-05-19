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futebol

Corinthians anuncia casos de Covid-19 durante a Libertadores de Futsal

Quatro membros da delegação que está no Uruguai foram diagnosticados com coronavírus após testes realizados na manhã da última terça-feira. Todos estão em isolamento...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 13:18

LanceNet

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Publicado em 

19 mai 2021 às 13:18
Crédito: Divulgação/Corinthians
Na manhã desta quarta-feira, em nota oficial, o Corinthians anunciou quatro casos de Covid-19 na delegação que disputa a Copa Libertadores de Futsal, no Uruguai. São eles: o técnico de equipe de futsal, André dos Santos, o preparador físico Wilson Junior, o gerente Edson Sesma e o supervisor Lorenzo Fontana. Todos eles já estão em isolamento e afastados do grupo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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O anúncio vem poucas horas antes de o Timão disputar as quartas de final da competição, em partida que acontece nesta tarde, às 14h (horário de Brasília), contra o Universitario-PER. Os exames foram realizados na manhã da última terça-feira. Os quatro membros da delegação estão assintomáticos, e precisaram fazer quarentena de dez a 14 dias antes de voltarem ao Brasil.
Confira, na íntegra, a nota oficial divulgada pelo Corinthians:​"O Sport Club Corinthians Paulista informa que o técnico de equipe de futsal, André dos Santos, o preparador físico Wilson Junior, o gerente Edson Sesma e o supervisor Lorenzo Fontana tiveram os testes de RT-PCR positivo para Covid-19. Conforme previsto pela Conmebol, os profissionais foram afastados da delegação e estão em isolamento em seus quartos. Todos estão assintomáticos e recebendo acompanhamento médico integral.
Foram realizados três testes para a viagem: um no Parque São Jorge antes de viajar, outro no aeroporto na chegada (13) e outro na manhã desta terça-feira (18). Este último trouxe os resultados positivos para coronavírus.
O Ministério da Saúde do Uruguai vai acompanhar o desenvolvimento dos quadros clínicos e determinar quanto tempo cada um deverá permanecer em solo uruguaio. A expectativa é de dez a catorze dias de isolamento, a partir do diagnóstico, antes de retornarem ao Brasil.
Atenciosamente,Sport Club Corinthians Paulista"

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