Corinthians anuncia acordo de patrocínio pontual para o Dérbi

Crédito: Divulgação/Corinthians

O Corinthians e Riachuelo, rede varejista de moda, anunciaram nesta quarta-feira um acordo de patrocínio pontual para o jogo que marca o reinício do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, que será disputado a partir das 21h30, na Arena de Itaquera. A marca da empresa estará estampada nas mangas do uniforme corintiano, além de ações para o Dia dos Pais.Segundo nota oficial divulgada, o patrocínio pontual é o pontapé inicial de relacionamento entre o clube e a empresa, que se desdobrará numa série de ações digitais com foco no Dia dos Pais, a ser comemorado no dia 9 de agosto.

- O Corinthians saúda e agradece à Riachuelo e espera que essas sejam as primeiras de diversas ações sinérgicas entre a marca e a instituição - afirmou Andrés Sanchez, presidente do Corinthians. A concretização do patrocínio pontual foi possível em virtude de gentil cessão do grupo Galera Group, que assinou recentemente com o clube acordo para exibição de marca na mesma posição no uniforme.

Uma votação virtual está sendo realizada com a participação da torcida, neste mês de julho, para a escolha do nome e da logomarca da plataforma de apostas que será a marca que figurará no manto alvinegro.