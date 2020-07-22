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futebol

Corinthians anuncia acordo de patrocínio pontual para o Dérbi

A Riachuelo, rede varejista de moda, estará estampada nas mangas do uniforme corintiano nesta quarta-feira, na Arena. Na parceria também haverá ações para o Dia dos Pais...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 19:26

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 19:26

Crédito: Divulgação/Corinthians
O Corinthians e Riachuelo, rede varejista de moda, anunciaram nesta quarta-feira um acordo de patrocínio pontual para o jogo que marca o reinício do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, que será disputado a partir das 21h30, na Arena de Itaquera. A marca da empresa estará estampada nas mangas do uniforme corintiano, além de ações para o Dia dos Pais.Segundo nota oficial divulgada, o patrocínio pontual é o pontapé inicial de relacionamento entre o clube e a empresa, que se desdobrará numa série de ações digitais com foco no Dia dos Pais, a ser comemorado no dia 9 de agosto.
- O Corinthians saúda e agradece à Riachuelo e espera que essas sejam as primeiras de diversas ações sinérgicas entre a marca e a instituição - afirmou Andrés Sanchez, presidente do Corinthians. A concretização do patrocínio pontual foi possível em virtude de gentil cessão do grupo Galera Group, que assinou recentemente com o clube acordo para exibição de marca na mesma posição no uniforme.
Uma votação virtual está sendo realizada com a participação da torcida, neste mês de julho, para a escolha do nome e da logomarca da plataforma de apostas que será a marca que figurará no manto alvinegro.
No momento, o Corinthians conta com nove patrocinadores na camisa: Banco BMG (máster), ALE, Galera Group (que cede o espaço nesta noite para a Riachuelo), Serasa Limpa Nome (que substitui a Totvs), Cartão de Todos, Hapvida, Joli, Midea e Poty, além da Nike, fornecedora de material esportivo.

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