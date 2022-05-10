Corinthians anuncia acordo de patrocínio com marca de isotônicos

O Corinthians e a TNT Sports Drink assinaram um acordo de patrocínio, válido por um ano, pelo qual a empresa fornecerá produtos para o clube e para os atletas. A marca chega aos esportes de alto rendimento do Time do Povo por meio de ações com toda a linha de isotônicos.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Corinthians

Além de fornecer as bebidas, a TNT recebe a chancela de patrocinadora oficial do Timão e vai estampar bolsas de massagem, squeezes, coolers, toalhas e geladeiras dos times, entre outros itens do dia a dia dos esportes. A marca também estará exposta no CT Joaquim Grava e no site oficial do clube alvinegro.

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- Essa já é uma parceria de sucesso. Nosso isotônico será a bebida oficial dos atletas dentro das quatro linhas. É uma satisfação ter a nossa marca TNT Sports Drink vinculada a um esporte tão amado pelos brasileiros e, ainda, com um time que tem uma grande trajetória e torcida como o Corinthians - afirmou Naiara Brugneroto, coordenadora de Marketing da marca TNT Energy Drink no Grupo Petrópolis.