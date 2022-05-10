Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians anuncia acordo de patrocínio com marca de isotônicos

TNT Sports Drink, do Grupo Petrópolis, fornecerá produtos para o Timão por um ano...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 15:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 15:05
O Corinthians e a TNT Sports Drink assinaram um acordo de patrocínio, válido por um ano, pelo qual a empresa fornecerá produtos para o clube e para os atletas. A marca chega aos esportes de alto rendimento do Time do Povo por meio de ações com toda a linha de isotônicos.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Corinthians
Além de fornecer as bebidas, a TNT recebe a chancela de patrocinadora oficial do Timão e vai estampar bolsas de massagem, squeezes, coolers, toalhas e geladeiras dos times, entre outros itens do dia a dia dos esportes. A marca também estará exposta no CT Joaquim Grava e no site oficial do clube alvinegro.
> TABELA - Confira a tabela e simule os jogos do Timão no Brasileirão
- Essa já é uma parceria de sucesso. Nosso isotônico será a bebida oficial dos atletas dentro das quatro linhas. É uma satisfação ter a nossa marca TNT Sports Drink vinculada a um esporte tão amado pelos brasileiros e, ainda, com um time que tem uma grande trajetória e torcida como o Corinthians - afirmou Naiara Brugneroto, coordenadora de Marketing da marca TNT Energy Drink no Grupo Petrópolis.
Crédito: TNTSportsDrinkéanovaparceriadoTimão (Foto:Divulgação/Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Notas, Real, dinheiro, cédulas
Ritmo de fusões e aquisições diminui no Espírito Santo
Mulher com dor no peito
Arritmia cardíaca: veja os principais sintomas da doença
Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados