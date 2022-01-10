Corinthians anuncia a saída de Vic Albuquerque, destaque do time feminino

A meia-atacante Victória Albuquerque não seguirá no Corinthians na temporada de 2022. A saída da atleta foi comunicada pelos perfis oficiais das Brabas nas redes sociais. As páginas mencionaram que a jogadora chegou ao clube como uma promessa e hoje é uma das maiores do país na modalidade. Contratada pelo Timão em 2019, vindo do Osasco Audax, Albuquerque já foi destaque com a camisa corintiana logo em sua primeira temporada, marcando 21 gols e dando duas assistências em 41 partidas. No total, foram 59 gols em 110 jogos pelo Timão.

Em vídeo inserido pelo Corinthians na publicação, Victória fez diversos agradecimentos e tratou a saída do clube como uma pausa, pois prometeu voltar no futuro. De acordo com a jogadora, o 'start' em sua passagem pelo Time do Povo se dá pela necessidade de realizar outros sonhos que ela possui.

- Estou passando para agradecer as mensagens de carinho que tenho recebido nos últimos dias, principalmente em relação ao meu futuro e às minhas decisões. Estou muito feliz com o que tenho lido ultimamente, mas hoje estou aqui para noticiar a todos que a minha trajetória do Corinthians vai dar uma pausa. Eu considero pausa, porque aprendi a muito a amar e respeita esse clube de maneira que não consigo explicar. Quero muito voltar assim que tiver oportunidade de novo mas hoje me vejo na necessidade de aprender a experimentar coisas novas e realizar grandes sonhos que tenho - afirmou Vic Albuquerque no vídeo.

A meia-atacante destacou que se hoje é reconhecida no futebol feminino brasileiro se deve ao Corinthians e todos que trabalharam com ele na equipe do Parque São Jorge. Ela também deu indícios que os grandes sonhos mencionados acima se refere a desafios fora do Brasil.

- Se hoje sou considerada uma das melhores atletas do país, é porque eu devo muito ao Corinthians, à comissão técnica, minhas companheiras e minha família, que sempre me apoiou. E eu quero me tornar uma das melhores atletas do mundo - destacou a atleta.

Com a camisa corintiana, Victória conquistou três títulos Paulistas, em 2019, 2020 e 2021, dois Brasileiro, em 2020 e 2021, e duas Copas Libertadores, em 2019 e 2021.