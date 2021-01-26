Corinthians anuncia a saída de Dyego Coelho do comando da equipe sub-20

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians anunciou mais uma mudança no quadro de funcionários do futebol do clube. Dessa vez a diretoria formalizou a saída de Dyego Coelho do comando da equipe sub-20. Segundo comunicado, a decisão foi tomada em comum acordo e um novo profissional deve ser contratado em breve.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Coelho chegou a treinar o time profissional em duas oportunidades: em 2019, depois da saída de Fábio Carille, e em 2020, depois da saída de Tiago Nunes. Ambas de forma interina. Detentor de uma Licença A da CBF Academy e aluno mais novo da classe que atualmente busca a Licença PRO, o treinador buscará novos horizontes fora do Alvinegro, encerrando seu ciclo na base do clube.

Aos 37 anos, formado no Corinthians, Coelho teve duas passagens como treinador do sub-20: uma entre 2017 e 2018, e outra desde o início de 2019 até esta terça-feira, quando foi definida sua saída. Ao todo, comandou o time em 125 jogos, com 71 vitórias, 31 empates e 23 derrotas, aproveitamento de 65%.Confira a nota oficial do Corinthians sobre a demissão:

"Nesta terça-feira (26), Dyego Coelho deixa o cargo de técnico da equipe sub-20 do Corinthians. A decisão foi tomada em comum acordo entre a diretoria e o profissional.

Coelho dirigiu a equipe sub-20 em 125 jogos, com 71 vitórias, 31 empates e 23 derrotas, com um elogiável aproveitamento de 65%. Foi vice-campeão da Copa do Brasil e do Paulistão da categoria.

Em duas oportunidades, o paulistano de 37 anos comandou a equipe principal do Corinthians. Foram 15 jogos à frente do time profissional masculino, resultando em uma classificação à Libertadores da América, ao fim da temporada de 2019.

Cria do Terrão, o ex-lateral-direito jogou 112 jogos pelo Timão, com 45 vitórias, 26 empates, 41 derrotas e o título Brasileiro no currículo. Ele anotou 15 gols – alguns decisivos na campanha do título nacional de 2005.

Detentor de uma Licença A da CBF Academy e aluno mais novo da classe que atualmente busca a Licença PRO, Coelho continuará seus estudos na promissora carreira de técnico. O clube agradece ao profissional os serviços prestados nestes mais de dez anos e lhe deseja sorte e sucesso em seus projetos futuros.

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