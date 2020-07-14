Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians anuncia a devolução do atacante Yony González ao Benfica

Por meio de nota oficial nesta terça-feira, Timão comunicou que o colombiano retornará ao clube dono de seus direitos econômico, após término do empréstimo sem exercer compra...

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 19:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jul 2020 às 19:12
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians anunciou na tarde desta terça-feira que devolverá o atacante Yony González ao Benfica-POR, após o término no empréstimo no último dia 30 de junho. Os dirigentes corintianos decidiram não exercer a compra do jogador, já que ele não atingiu a meta de cinco jogos estipulada em cláusula contratual para que a contratação em definitivo se tornasse obrigatória.Por conta da pandemia de coronavírus, Yony disputou apenas quatro partidas pelo Timão, todas no Campeonato Paulista. Caso quisesse ficar com o jogador, o Alvinegro precisaria efetuar a compra junto ao clube português, o que custaria 2,8 milhões de euros (R$ 17 milhões na cotação atual), valor que seria abatido dos 20 milhões de euros (R$ 121,6 milhões) da venda de Pedrinho.
Sem atingir a meta de jogos, o dirigentes corintianos passaram a reavaliar a compra, que era dita como obrigatória pelo próprio Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol do clube. Apesar de a comissão técnica querer contar com o colombiano, que vinha sendo cotado no time titular de Tiago Nunes, chegou-se a um consenso de que o melhor para o Corinthians seria a devolução.Os elementos levados em conta foram a explosão do valor do euro desde que o contrato foi firmado, já que o clube gastaria R$ 4 milhões a mais somente com a variação cambial, e a grave crise financeira pela qual o Timão passa com três meses de salários atrasados para o elenco e perda de receitas na pandemia.
Yony González encerra sua passagem pelo Corinthians com apenas quatro jogos disputados, sem marcar gols e sem dar assistências.
Atualmente, para a posição do colombiano, o Timão também conta com Everaldo, Janderson, Matheus Davó e Léo Natel. No início da temporada, o clube chegou a tentar outros nomes para o setor como Michael (ex-Goiás), que foi para o Flamengo, e Rony (ex-Athletico-PR), que foi para o Palmeiras.
Confira a nota oficial do Corinthians na íntegra:
"O Sport Club Corinthians Paulista comunicou ao SL Benfica, de Portugal, o retorno do atacante Yony González após o fim do empréstimo.
No contrato do atleta, havia uma cláusula de compra automática após cinco partidas disputadas, sendo que, até o momento – por conta da paralisação causada pela pandemia do coronavírus –, González atuou em apenas quatro jogos. Em conjunto com a comissão técnica, a diretoria do Corinthians reavaliou a situação e decidiu não exercer a opção de compra.
Nesta terça-feira (14), ele realizou o seu último treino com o restante do grupo.
O Corinthians agradece ao colombiano pelos serviços prestados neste período com a camisa alvinegra e deseja sucesso no restante da sua carreira"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados