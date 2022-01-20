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futebol

Corinthians anuncia a contratação por empréstimo do zagueiro Robson Bambu

Defensor veio do Nice, da França, e atuará no Timão até o final de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 17:02

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 17:02

Na tarde de quinta-feira (20), o Corinthians anunciou a contratação do seu terceiro reforço para a temporada, o zagueiro Robson Bambu. O defensor chega ao Timão por empréstimo de um ano junto ao Nice, da França. O jogador chega sem custos ao clube brasileiro, que pagará 100% dos salários do atleta.> GALERIA: Timão ativo no mercado para “se livrar” de atletas fora dos planos​O zagueiro de 24 anos passou por uma cirurgia no tornozelo recentemente, e perdeu espaço na França. Dessa forma, os franceses decidiram emprestá-lo ao Timão.
Bambu chega como um desejo de Sylvinho na posição, tendo em vista que João Victor pode ser vendido na janela do meio do ano, e além de Gil, o clube só conta com Raul Gustavo e Bruno Melo, lateral de origem mas que pode jogar na zaga.
> TABELA: Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista 2022
Revelado pelo Santos e com passagem pelo Athletico-PR, o zagueiro foi aprovado nos exames médicos do Corinthians e assinou contrato hoje com o time do Parque São Jorge.
Crédito: BambuéoterceiroreforçodoTimãopara2022(Foto:Reprodução/TwitterRobsonBambu

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