Corinthians anuncia a contratação do meia Giuliano

O Corinthians anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do meio-campista Giuliano, que estava livre no mercado após rescindir com o Istanbul Basaksehir, da Turquia. O contrato assinado é válido até o final de 2023. O jogador de 31 anos é o primeiro reforço da gestão do presidente Duílio Monteiro Alves e deve ser apresentado na próxima semana.

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Giuliano em anúncio do Timão (Imagem: Divulgação/Corinthians)O Timão superou Internacional e Grêmio, clubes pelos quais Giuliano já atuou e tentavam contratar o atleta novamente. Com o Colorado, o meia foi campeão da Libertadores de 2010. Além dos rivais gaúchos, também defendeu o Paraná, no futebol brasileiro, e Al-Nassr-SAU, Fenerbahçe-TUR, Zenit-RUS e Dnipro-UCR.- Estou muito feliz com o acerto e empolgado em meu novo clube. Agradeço ao Corinthians pela confiança e vamos juntos nesse novo desafio. Muito obrigado, Fiel torcida, por todas as mensagens de apoio que venho recebendo, postou o atleta em suas redes sociais. Ele fará os exames médicos ainda nesta sexta. Segundo apurou a reportagem do LANCE!, a chegada de Giuliano não inviabiliza o retorno do meia Renato Augusto, que já está acordado e depende apenas da rescisão contratual dele com o Beijing Guoan, da China. Além dele, outro jogador que negocia um possível retorno com o Corinthians é o volante Paulinho, que está livre desde que rescindiu com o Guangzhou Evergrande.