Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians anuncia a contratação do meia Giuliano

O jogador de 31 anos, que já passou por Internacional e Grêmio, é o primeiro reforço do Timão para a temporada e assinou contrato até o final de 2023...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jul 2021 às 10:38

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 10:38

O Corinthians anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do meio-campista Giuliano, que estava livre no mercado após rescindir com o Istanbul Basaksehir, da Turquia. O contrato assinado é válido até o final de 2023. O jogador de 31 anos é o primeiro reforço da gestão do presidente Duílio Monteiro Alves e deve ser apresentado na próxima semana.
> GALERIA: Veja 23 jogadores brasileiros interessantes ainda livres no mercado
> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Giuliano em anúncio do Timão (Imagem: Divulgação/Corinthians)O Timão superou Internacional e Grêmio, clubes pelos quais Giuliano já atuou e tentavam contratar o atleta novamente. Com o Colorado, o meia foi campeão da Libertadores de 2010. Além dos rivais gaúchos, também defendeu o Paraná, no futebol brasileiro, e Al-Nassr-SAU, Fenerbahçe-TUR, Zenit-RUS e Dnipro-UCR.- Estou muito feliz com o acerto e empolgado em meu novo clube. Agradeço ao Corinthians pela confiança e vamos juntos nesse novo desafio. Muito obrigado, Fiel torcida, por todas as mensagens de apoio que venho recebendo, postou o atleta em suas redes sociais. Ele fará os exames médicos ainda nesta sexta. Segundo apurou a reportagem do LANCE!, a chegada de Giuliano não inviabiliza o retorno do meia Renato Augusto, que já está acordado e depende apenas da rescisão contratual dele com o Beijing Guoan, da China. Além dele, outro jogador que negocia um possível retorno com o Corinthians é o volante Paulinho, que está livre desde que rescindiu com o Guangzhou Evergrande.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Rafael Furlanetti, Karine Andrade, Bartira, Nelson Teixeira, Diego Barreto e Ana Carolina Nomura Barreto
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados