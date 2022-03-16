Corinthians anuncia a contratação do atacante Júnior Moraes, ex-Shakhtar Donestk

O Corinthians tem um novo centroavante. Nesta quarta-feira (16), o clube anunciou a contratação do atacante brasileiro, naturalizado ucraniano, Júnior Moraes. O jogador de 34 anos chega ao alvinegro paulista com vínculo até 31 de dezembro de 2023.> GALERIA - Hoje, Raphael Veiga ou Renato Augusto? Redação do LANCE! opina

Para conhecer um pouco mais do novo reforço do Timão, o LANCE! preparou um perfil detalhado sobre a carreira e algumas curiosidades de Júnior Moraes. Clique aqui e saiba mais!

O atleta teve o seu contrato suspenso com o Shakhtar Donestk após liberação da Fifa envolvendo jogadores que estavam nas ligas russas e ucranianas devido a guerra envolvendo os dois países. Dessa forma, o atacante que tinha vínculo com o Shakhtar até o final de junho se tornou livre no mercado.

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Júnior Moraes teve sondagens de clubes da Croácia, Estados Unidos e Itália, mas optou por permanecer no Brasil após conseguir fugir da guerra na Ucrânia, voltando de forma definitiva depois de 12 anos.

Revelado pelo Santos, clube no qual marcou o gol do título paulista, em 2007, quando ainda era um mero desconhecido, Moraes passou por Ponte Preta e Santo André, emprestado pelo Peixe. Depois disso, se aventurou no futebol da Romênia, defendendo o Gloria Bistrita, em seguida se transferiu para o futebol ucraniano, onde virou ídolo, primeiramente vestindo a camisa do Metalurh Donetsk, posteriormente defendendo o CSKA Sofia, da Bulgária, mas depois voltando para o Metalurh.

Ainda atuou pelo Dínamo de Kiev, passou por uma temporada no futebol chinês defendendo o Tianjin Tianhai, para então se transferir para o Shakhtar Donestk, onde estava há quatro temporadas e se tornou o maior artilheiro estrangeiro do clube, com 62 gols.