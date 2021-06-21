Corinthians anuncia a contratação de Tarciane, que estava no Fluminense

Crédito: Divulgação/Corinthians

O Corinthians acertou nesta segunda-feira a contratação da zagueira Tarciane. A jogadora estava no Fluminense e era um dos destaques do time carioca. Ela firmou acordo com o Timão até o final de 2022. O término do contrato com seu antigo clube já havia aparecido no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Com apenas 18 anos, Tarciane chega como uma das grandes promessas entre as zagueiras do futebol brasileiro. Com bom porte físico e altura, a atleta se destaca também pelos gols marcados, foram 16 em 45 jogos pelo Flu.

Como não tem contratos profissionais com as atletas, o Fluminense não pode receber ou impedir uma liberação das jogadoras. Com a obrigação do futebol feminino em equipes da Série A, são poucos os times com vínculos firmados de forma profissional. Um deles é o próprio Corinthians.

Natural de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, a defensora soma passagens pela Seleção Brasileira de base e, em seu currículo, tem a conquista do Campeonato Brasileiro sub-18 de 2020. Ela já está em São Paulo e, nos próximos dias, iniciará seu programa de treinos com o restante do elenco.