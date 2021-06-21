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futebol

Corinthians anuncia a contratação de Tarciane, que estava no Fluminense

Zagueira de 18 anos é uma das revelações da posição na modalidade e chega sem custos ao Timão, já que o clube carioca não tem contratos profissionais com suas atletas...
LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 17:25

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 17:25

Crédito: Divulgação/Corinthians
O Corinthians acertou nesta segunda-feira a contratação da zagueira Tarciane. A jogadora estava no Fluminense e era um dos destaques do time carioca. Ela firmou acordo com o Timão até o final de 2022. O término do contrato com seu antigo clube já havia aparecido no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Com apenas 18 anos, Tarciane chega como uma das grandes promessas entre as zagueiras do futebol brasileiro. Com bom porte físico e altura, a atleta se destaca também pelos gols marcados, foram 16 em 45 jogos pelo Flu.
Como não tem contratos profissionais com as atletas, o Fluminense não pode receber ou impedir uma liberação das jogadoras. Com a obrigação do futebol feminino em equipes da Série A, são poucos os times com vínculos firmados de forma profissional. Um deles é o próprio Corinthians.
Natural de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, a defensora soma passagens pela Seleção Brasileira de base e, em seu currículo, tem a conquista do Campeonato Brasileiro sub-18 de 2020. Ela já está em São Paulo e, nos próximos dias, iniciará seu programa de treinos com o restante do elenco.
A jogadora é o sexto reforço corintiano para a temporada. No início do ano, o Timão contratou a goleira Kemelli e as atacantes Bianca Gomes, Jheniffer e Miriã. Depois, acertou a vinda da também goleira Natascha.

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