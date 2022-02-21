Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians alerta sobre golpe envolvendo peneiras falsas em nome do clube

O Timão se posicionou afirmando que não aprova e não é responsável por este procedimento que configura crime de estelionato...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 16:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 16:34
Através de um comunicado oficial, o Corinthians, por meio de seu Centro de Excelência em Formação de Atletas, tomou conhecimento da divulgação de peneiras falsas em nome do clube, mediante pagamento prévio. As peneiras são uma forma como os clubes profissionais selecionam atletas para integrar as categorias de base.> GALERIA: Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians
O Timão se posicionou afirmando que não aprova e não é responsável por este procedimento que configura crime de estelionato. O clube alertou também para o não pagamento a qualquer pessoa que prometa a escalação e/ou contratação de atletas pelo Corinthians, que não cobra qualquer valor em suas peneiras e avaliações oficiais.
> TABELA: Confira e simule os jogo do Corinthians no Paulistão
No mesmo aviso, o Alvinegro reiterou que Informações oficiais sobre as datas das próximas peneiras, atualmente suspensas, serão divulgadas no site do clube, em https://www.corinthians.com.br/futebol-peneiras.
Por fim, o clube disse que o comunicado não é válido para o Chute Inicial, escolas de futebol licenciadas pelo clube.
A equipe principal do Corinthians se reapresenta no CT Joaquim Grava na tarde desta segunda-feira (21), após um dia de folga depois do empate por 1 a 1 contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.
Crédito: NeoQuímicaArena,casadoCorinthians(Foto:Twitter/Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados