Corinthians alerta sobre golpe envolvendo peneiras falsas em nome do clube

Através de um comunicado oficial, o Corinthians, por meio de seu Centro de Excelência em Formação de Atletas, tomou conhecimento da divulgação de peneiras falsas em nome do clube, mediante pagamento prévio. As peneiras são uma forma como os clubes profissionais selecionam atletas para integrar as categorias de base.> GALERIA: Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians

O Timão se posicionou afirmando que não aprova e não é responsável por este procedimento que configura crime de estelionato. O clube alertou também para o não pagamento a qualquer pessoa que prometa a escalação e/ou contratação de atletas pelo Corinthians, que não cobra qualquer valor em suas peneiras e avaliações oficiais.

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No mesmo aviso, o Alvinegro reiterou que Informações oficiais sobre as datas das próximas peneiras, atualmente suspensas, serão divulgadas no site do clube, em https://www.corinthians.com.br/futebol-peneiras.

Por fim, o clube disse que o comunicado não é válido para o Chute Inicial, escolas de futebol licenciadas pelo clube.

A equipe principal do Corinthians se reapresenta no CT Joaquim Grava na tarde desta segunda-feira (21), após um dia de folga depois do empate por 1 a 1 contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.