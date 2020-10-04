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futebol

Corinthians alcança a marca de 1.000 pontos no Brasileirão

Clube do Parque São Jorge, campeão em 2005, 2011, 2015 e 2017 é o quinto a bater a pontuação na Era dos Pontos Corridos, iniciada em 2003...
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Publicado em 

04 out 2020 às 08:10

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 08:10

Crédito: Empate contra o Red Bull Bragantino, no último sábado, garantiu a pontuação ao Corinthians (Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians
O Corinthians bateu uma marca expressiva no Campeonato Brasileiro disputado por pontos corridos - sistema de disputa implantado pela CBF em 2003. Na noite do último sábado, ao empatar com o Red Bull Bragantino, o Timão alcançou a marca de 1.000 pontos na principal competição do país. É o quinto clube que bate a casa dos quatro dígitos.
TABELA>Veja como está a classificação do Brasileirão 2020
Campeão em 2005, 2011, 2015 e 2017, o Timão se igualou a São Paulo, Santos, Flamengo e Cruzeiro. Importante ressaltar que o Alvinegro não disputou a edição do ano de 2008 do Brasileirão, já que estava na Série B, e por isso, a marca se torna ainda mais expressiva.
A melhor campanha do Corinthians aconteceu na temporada 2015, quando a equipe comandada pelo técnico Tite somou 81 pontos no Brasileirão e 71% de aproveitamento. As piores desempenhos do clube do Parque São Jorge na 'Era dos Pontos Corridos' foram nos anos de 2007 e 2018, quando o Timão somou apenas 44 pontos em 38 rodadas.
Atualmente, o Corinthians está em um momento delicado no Campeonato Brasileiro. Em crise, a equipe tem 14 pontos e flerta com a zona de rebaixamento. Na próxima quarta, às 19h, a equipe comandada por Dyego Coelho vai em busca da reabilitação contra o Santos, na Neo Química Arena. O clássico paulista é válido pela 14ª rodada do torneio.Os clubes que já atingiram a marca no Brasileirão:
1) São Paulo - 1.122 pontos2) Santos - 1.060 pontos3) Cruzeiro - 1.030 pontos4) Flamengo - 1.027 pontos 5) Corinthians - 1.000 pontos

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