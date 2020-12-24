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Corinthians ainda não perdeu fora de casa sob comando de Vagner Mancini

Desde a chegada do técnico, são cinco jogos, com três vitórias e dois empates; último revés fora de seus domínios no Brasileirão aconteceu ainda com o treinador Dyego Coelho...

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 17:56

LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 17:56
Crédito: Renato Gizzi/Photo Premium
O Corinthians ainda não perdeu como visitante no Campeonato Brasileiro desde que o técnico Vagner Mancini assumiu o comando da equipe, em outubro. Isso dá um ânimo a mais ao time, que vai até o Rio de Janeiro neste domingo, às 16h, para enfrentar o Botafogo, o pior mandante, pela 27ª rodada da competição.
Desde 12 de outubro, o Alvinegro já teve cinco partidas fora da Neo Química Arena e somou três vitórias (Athletico-PR, Vasco e Coritiba) e dois empates (Atlético-GO e Fortaleza), portanto, 11 pontos de 15 possíveis, com um aproveitamento de 73,3% no Brasileirão fora de casa. A fase visitante do Corinthians, aliás, é melhor do que a como mandante. São três vitórias, um empate e duas derrotas, com dez pontos conquistados de 18 possíveis, com um aproveitamento de 55,56%.
> TABELAVeja a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro!Por outro lado, o Botafogo não vive um bom momento, já que é o 18º colocado do Brasileiro e o pior mandante da competição: em 13 jogos disputados em casa, o time de Eduardo Barroca tem duas vitórias, cinco empates e seis derrotas, totalizando apenas 11 pontos.
A última derrota do Corinthians fora de seus domínios, portanto, foi quando o time ainda era comandado pelo interino Dyego Coelho, no dia 11 de outubro, no revés contra o Ceará por 2 a 1, na Arena Castelão.
> Retrospectiva: Os 20 momentos mais marcantes do Corinthians na década
Para o jogo deste domingo, Mancini não terá Bruno Méndez, suspenso pelo terceiro amarelo, e uma provável escalação tem: Walter (Cássio), Fagner, Jemerson (Marllon), Gil e Fábio Santos; Gabriel, Ramiro e Cazares; Gustavo Mosquito, Otero e Jô.

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