Corinthians ainda não perdeu fora de casa sob comando de Vagner Mancini

Crédito: Renato Gizzi/Photo Premium

O Corinthians ainda não perdeu como visitante no Campeonato Brasileiro desde que o técnico Vagner Mancini assumiu o comando da equipe, em outubro. Isso dá um ânimo a mais ao time, que vai até o Rio de Janeiro neste domingo, às 16h, para enfrentar o Botafogo, o pior mandante, pela 27ª rodada da competição.

Desde 12 de outubro, o Alvinegro já teve cinco partidas fora da Neo Química Arena e somou três vitórias (Athletico-PR, Vasco e Coritiba) e dois empates (Atlético-GO e Fortaleza), portanto, 11 pontos de 15 possíveis, com um aproveitamento de 73,3% no Brasileirão fora de casa. A fase visitante do Corinthians, aliás, é melhor do que a como mandante. São três vitórias, um empate e duas derrotas, com dez pontos conquistados de 18 possíveis, com um aproveitamento de 55,56%.

> TABELAVeja a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro!Por outro lado, o Botafogo não vive um bom momento, já que é o 18º colocado do Brasileiro e o pior mandante da competição: em 13 jogos disputados em casa, o time de Eduardo Barroca tem duas vitórias, cinco empates e seis derrotas, totalizando apenas 11 pontos.

A última derrota do Corinthians fora de seus domínios, portanto, foi quando o time ainda era comandado pelo interino Dyego Coelho, no dia 11 de outubro, no revés contra o Ceará por 2 a 1, na Arena Castelão.

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