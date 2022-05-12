Corinthians ainda aguarda o Internacional para negociar venda de Bruno Méndez

O Internacional ainda não desistiu de contar em definitivo com o zagueiro uruguaio Bruno Méndez, que desde o ano passado está emprestado pelo Corinthians. No entanto, o Timão espera um contato do clube gaúcho para negociar sobre o tema, o que ainda não aconteceu.> GALERIA - Veja as notas dos jogadores do Timão contra a Lusa-RJ> TABELA - Confira e simule os jogos do BrasileirãoNo momento do empréstimo, o clube alvinegro colocou uma opção de compra de 6 milhões de dólares (R$ 30,8 mi) por 50% dos direitos pelo defensor, mas está disposto a negociar essa quantia com o Inter, pois entende que o preço é elevado para se cobrar de um jogador de defesa.

A cessão de Bruno Méndez ao Internacional tem validade até o próximo dia 30 de junho, e o Corinthians está tranquilo quanto ao desfecho da situação, pois sabe que no caso das partes não chegarem a um acordo terá a devolução do atleta, que evoluiu tecnicamente jogando pela equipe do Beira Rio.

Neste sábado (14), às 19h, o Timão visita o Inter, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Brasileirão. No contrato de empréstimo entre os clubes está previsto que a utilização de Bruno Méndez pelo Colorado está atrelada a um pagamento de R$ 800 mil. De todo modo, há um consenso entre as diretorias dos clubes para que o Internacional não utilize Bruno Méndez antes que as partes cheguem a um acordo, justamente para evitar que o zagueiro uruguaio complete seis jogos na competição nacional e não possa defender outro clube nesta edição.

Inclusive, houve o contato entre um membro da diretoria corintiana com Paulo Autuori, logo após o ex-treinador assumir a diretoria técnica do Inter, no início de abril. O papo foi inicialmente para desejar sorte ao novo dirigente do Colorado, mas também foi abordado o consenso entre as direções de não utilização de Bruno Méndez até uma definição sobre o futuro do atleta.

A relação entre as diretorias de Corinthians e Internacional é considerada boa.