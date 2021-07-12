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futebol

Corinthians admite consulta por Renato Augusto, mas vê retorno como improvável

Meio-campista esta buscando sua rescisão de contrato com o Beijing Guoan, da China, e tem o Timão como um dos interessados em sua contratação, mas possibilidade é remota...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 17:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jul 2021 às 17:57
Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians
O Corinthians está em busca de reforços para este segundo semestre e um dos desejos da diretoria é Renato Augusto, que atualmente defende o Beijing Guoan, da China. No entanto, o negócio está longe de ser fácil e a concorrência é pesada. Por essas e outras, o clube admite que o retorno é improvável.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Segundo apurou a reportagem do LANCE!, o Timão buscou informações sobre a situação de Renato, que está tentando a rescisão de seu contrato com o clube chinês. A diretoria alvinegra sabe que os valores de um possível retorno são incompatíveis com a atual realidade financeira, mas como um jogador que marcou época no Parque São Jorge, a sondagem e a tentativa são inevitáveis.
Além disso, não houve proposta, já que o Corinthians não quer se envolver oficialmente enquanto o meio-campista estiver vinculado a outro clube. Se houver a rescisão, é possível que uma oferta seja preparada dentro das possibilidades do clube, mas a crença é de que um acordo seria improvável.
O peso das condições financeiras é grande, mas a concorrência também é um fator que gera pessimismo. Além do Flamengo, que já demonstrou interesse, Renato recebeu uma sondagem do Oriente Médio e uma proposta de um clube europeu, que seria da Holanda, segundo apurou o LANCE!. Ambos os casos oferecem uma condição que o Corinthians não consegue se aproximar.
A questão emocional poderia pesar, já que o jogador tem um carinho grande pelo Timão e veria com bons olhos um retorno em algum momento. No entanto, diante das ofertas do futebol do exterior, essa volta tende a ficar para depois. Aos 33 anos, ele ainda tem mercado para explorar fora do país.

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