Corinthians admite consulta por Renato Augusto, mas vê retorno como improvável

Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians

O Corinthians está em busca de reforços para este segundo semestre e um dos desejos da diretoria é Renato Augusto, que atualmente defende o Beijing Guoan, da China. No entanto, o negócio está longe de ser fácil e a concorrência é pesada. Por essas e outras, o clube admite que o retorno é improvável.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Segundo apurou a reportagem do LANCE!, o Timão buscou informações sobre a situação de Renato, que está tentando a rescisão de seu contrato com o clube chinês. A diretoria alvinegra sabe que os valores de um possível retorno são incompatíveis com a atual realidade financeira, mas como um jogador que marcou época no Parque São Jorge, a sondagem e a tentativa são inevitáveis.

Além disso, não houve proposta, já que o Corinthians não quer se envolver oficialmente enquanto o meio-campista estiver vinculado a outro clube. Se houver a rescisão, é possível que uma oferta seja preparada dentro das possibilidades do clube, mas a crença é de que um acordo seria improvável.

O peso das condições financeiras é grande, mas a concorrência também é um fator que gera pessimismo. Além do Flamengo, que já demonstrou interesse, Renato recebeu uma sondagem do Oriente Médio e uma proposta de um clube europeu, que seria da Holanda, segundo apurou o LANCE!. Ambos os casos oferecem uma condição que o Corinthians não consegue se aproximar.