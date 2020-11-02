Corinthians acerta últimos detalhes e Jemerson vem ao Brasil para assinar

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O Corinthians está mais próximo de acertar com o seu 12º reforço para a temporada. Isso porque o clube ajustou os últimos detalhes da contratação de Jemerson, com o Monaco, no último final de semana, e o zagueiro vem ao Brasil a fim de concluir a negociação. O anúncio será feito nos próximos dias.

BOAS OPÇÕES> Veja 15 ex-Seleção que estão longe dos holofotes e caberiam no seu timeA transferência será por empréstimo até o meio do ano que vem, quando também se encerra o contrato do jogador como clube monegasco. A partir daí, Jemerson fica livre para acertar com qualquer equipe, principalmente o Timão, que deixará alinhada a possibilidade de renovação a partir de meados de 2021.

Embora o Corinthians pregue cautela nos bastidores desde o início da negociação, as partes finalmente entraram em acordo para conseguir a liberação do zagueiro, já que o Monaco não estava facilitando a transferência. Agora haverá inclusive a divisão de salários, com os europeus pagando a metade. No entanto, isso só acontecerá durante o vínculo de empréstimo.Aos 28 anos, Jemerson está no Monaco desde 2016, quando foi vendido pelo Atlético-MG. Depois de fazer boas temporadas como titular do clube que disputa o Campeonato Francês e despertar o interesse de outros times, o brasileiro acabou perdendo espaço e não atua por lá desde 28 de janeiro. Desde então, ele não recebeu mais oportunidades nem no banco de reservas.

O interesse de Jemerson em atuar pelo Corinthians e a vontade de voltar a jogar com mais frequência facilitaram a negociação que está próxima do encerramento. No último domingo, o zagueiro postou um "stories" em seu Instagram posando com uma mala e sua filha, além de um texto que diz "I'm ready to go", que em português significa "pronto para partir". A foto confirma que o jogador está a caminho do Brasil para assinar contrato com o Timão.