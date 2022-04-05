Corinthians acerta com lateral português e aguarda o jogador para assinar contrato

Corinthians, Santa Clara e o estafe do lateral-direito português Rafael Ramos já estão acertados para que o atleta possa vestir a camisa do Timão já nesta temporada. O jogador é um pedido do técnico Vítor Pereira.

> TABELA - Confira a tabela e simule os jogos do Corinthians na Libertadores> GALERIA - Relembre as estreias do Corinthians na Libertadores> GUIA CORINTHIANS - Tudo sobre o Timão na Libertadores

A informação do interesse do Timão em Rafael foi diviulgada inicialmente pelo jornalista Samir Carvalho, do canal 'Café do Setorista'.

Inicialmente a diretoria corintiana estava tratando a negociação com cautela, já que a lista de inscritos para a fase de grupos da Libertadores foi entregue no último sábado (2), e o lateral não poderá atuar na competição continental neste primeiro momento.

No entanto, com o interesse de todas as partes no desfecho da negociação e a possibilidade de trazer o jogador ainda nessa janela de transferências, as traticas esquentaram nesta terça-feira (5) e o acerto aconteceu .

O jogador tinha contrato com o Santa Clara, de Portugal, até o meio deste ano e já poderia deixar o clube. As conversas do Timão com o estafe de Rafael e o do clube português foram para antecipação dessa saída. Segundo informações obtidas pelo LANCE!, as parte financeira pesou para o atleta.

Rafael Ramos é esperado no Brasil ainda essa semana para realizar exames médicos e assinar contrato com o Corinthians. A tendência é que o acordo seja válido por duas temporadas.

Ramos tem 27 anos. O jogador iniciou a sua formação no Sporting, de Portugal, mas se profissionalizou no Benfica. O lateral também tem passagens pelo futebol dos Estados Unidos, pelo Orlando City, e da Holanda, vestindo a camisa do Twente.

Com a chegada de Rafael, dificilmente o Timão exercerá a compra de João Pedro, brasileiro que pertence ao Porto e está emprestado ao clube alvinegro desde agosto do ano passado, mas que terá o contrato de empréstimo encerrado em junho, já com o Dragão o atleta tem vínculo até o meia da próxima temporada.