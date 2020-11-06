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futebol

Corinthians acerta com Jonathan Cafu, que já aparece em foto no CT

Atacante, que estava emprestado ao Bordeaux, da França, para o Al-Hazm, da Arábia Saudita, acerta com o Alvinegro até o final de 2023...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 17:57

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 17:57

Crédito: Repodução
O Corinthians tem um novo reforço para o ataque. Trata-se do atacante Jonathan Cafu, que pertencia ao Bordeaux, da França, e estava emprestado ao Al-Hazm, da Arábia Saudita, até junho de 2021.
O contrato do jogador com o Alvinegro será até o final de 2023. O clube ficará com 70% dos direitos econômicos do jogador. A informação foi divulgada primeiramente pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!.Cafu rescindiu contrato com as duas equipes para assinar com o Corinthians em definitivo. Ainda faltam pequenos detalhes para o acerto, mas o acordo já está bem encaminhado. O jogador, inclusive, teve uma foto divulgada nas redes sociais onde aparece com o uniforme do Alvinegro no CT Joaquim Grava.
Após se destacar na Ponte Preta em 2014, Jonathan Cafú foi contratado pelo São Paulo e depois vendido ao Ludogorets, da Bulgária. Também passou pelo Estrela Vermelha, antes de chegar ao Bordeaux e ser repassado ao Al-Hazm. Pela equipe saudita, onde chegou em janeiro, participou de 15 partidas e fez dois gols.

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