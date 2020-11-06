Corinthians acerta com Jonathan Cafu, que já aparece em foto no CT

Crédito: Repodução

O Corinthians tem um novo reforço para o ataque. Trata-se do atacante Jonathan Cafu, que pertencia ao Bordeaux, da França, e estava emprestado ao Al-Hazm, da Arábia Saudita, até junho de 2021.

O contrato do jogador com o Alvinegro será até o final de 2023. O clube ficará com 70% dos direitos econômicos do jogador. A informação foi divulgada primeiramente pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!.Cafu rescindiu contrato com as duas equipes para assinar com o Corinthians em definitivo. Ainda faltam pequenos detalhes para o acerto, mas o acordo já está bem encaminhado. O jogador, inclusive, teve uma foto divulgada nas redes sociais onde aparece com o uniforme do Alvinegro no CT Joaquim Grava.