Corinthians acerta a contratação da zagueira Tarciane, do Fluminense

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O Fluminense está perdendo a zagueira Tarciane para o Corinthians. A jogadora solicitou a liberação e foi atendida pela diretoria tricolor. O fim do contrato já está no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ela sai de graça para o clube paulista e deve se apresentar no final da semana.

> Fluminense ultrapassa R$ 387 milhões com vendas de joias de Xerém em 10 anos; relembre

Tarciane está a serviço da Seleção Brasileira Sub-20 até a última quarta-feira. Ela foi convocada para participar de um período de preparação em Pinheiral, no Rio de Janeiro. A atleta tem diversas passagens por times de base do Brasil. Procurado o Corinthians afirmou que não comenta especulações sobre a vinda ou saída de atletas.

A zagueira estreou junto ao Flu na Série A2 do Brasileirão em 2019 com apenas 15 anos e fez o primeiro gol da equipe. Ela chegou ao clube com o projeto Daminhas da Bola e é considerada uma joia. Com mais de 1,80m de altura, Tarciane é forte principalmente no jogo aéreo e um dos destaques desse Tricolor que vem em ascensão a cada ano.

Veja a tabela da Série A1 do Brasileirão

Agora aos 18 anos, a zagueira-artilheira soma 45 jogos com a camisa do Fluminense, entre sub-18 e time principal, sendo 42 como titular. Ela marcou 16 gols, sete deles de falta.

O time feminino do Corinthians é um dos mais fortes do país e disputa a Série A1, onde é o atual campeão. Por isso, a equipe liderada por Arthur Elias pode oferecer um contrato mais vantajoso a Tarciane.Por meio de um comunicado, o Fluminense confirmou a despedida da zagueira, desejando sucesso a Tarciane na sequência da carreira. Confira!

“A jogadora Tarciane realizou sua última partida pelo Fluminense contra o Sport (PE), no dia 06 de junho. A zagueira pediu liberação, e foi atendida pela direção Tricolor, para transferir-se para outro clube brasileiro.

A atleta, hoje com 18 anos, chegou ao Fluminense no início do projeto do Futebol Feminino e disputou 45 partidas, tendo várias convocações para Seleção Brasileira Sub-17 e Sub-20.