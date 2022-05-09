Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Corinthians abre venda de ingressos para o público geral para o duelo contra a Portuguesa-RJ
Corinthians abre venda de ingressos para o público geral para o duelo contra a Portuguesa-RJ

Timão enfrenta a Lusa carioca no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (11)...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 15:31

LanceNet

Na tarde desta segunda-feira, o Corinthians abriu a venda de ingressos para todos os torcedores - incluindo os não-sócios - para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, na quarta-feira (11) contra a Portuguesa-RJ, às 21h30 na Neo Química Arena.> GALERIA: Renato Augusto decide contra o Bragantino; veja notas do Timão
A entrada mais barata para o confronto contra a Lusa carioca custa R$ 50 no Setor Norte. O ingresso mais caro para a partida é no Oeste Business, saindo por R$ 400.
VEJA OS VALORES DOS INGRESSOS
NORTE ENGOV – R$ 50SUL DORIL – R$ 70LESTE SUPERIOR NEOSALDINA – R$ 80LESTE INFERIOR LATERAL EPOCLER – R$ 90LESTE INFERIOR CENTRAL EPOCLER – R$ 120OESTE SUPERIOR BENEGRIP – R$ 140OESTE INFERIOR CORNER BUSCOPAN – R$ 200OESTE INFERIOR LATERAL BUSCOPAN – R$ 220OESTE INFERIOR CENTRAL BUSCOPAN – R$ 250OESTE BUSINESS NEO QUÍMICA ARENA – R$ 400
> TABELA - Confira a tabela e simule os jogos do Timão no Brasileirão
Membros do plano Minha Vida terão descontos de 20% a 50%, enquanto os do plano Minha História terão descontos de 25% a 53% - a variação se dá de acordo com o setor da Neo Química Arena escolhido.
A venda dos ingressos é feita exclusivamente online, pelas plataformas www.fieltorcedor.com.br e www.ingressoscorinthians.com.br.
No jogo de ida, disputado no Estádio do Café, em Londrina, o Timão empatou por 1 a 1 com a Portuguesa-RJ. Jô foi o autor do gol corintiano.
Este vídeo pode te interessar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados