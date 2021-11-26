Corinthians abre venda de ingressos para jogo contra o Grêmio, o último do ano na Arena; veja como comprar

O Corinthians abriu no final da manhã desta sexta-feira a venda de ingressos para o jogo contra o Grêmio, no dia 5 de dezembro, às 16h, na Neo Química Arena, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marcará o adeus do Alvinegro à torcida em casa nesta temporada e será decisivo para o time em sua luta para garantir vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Por meio de uma nota publicada em seu site oficial, o clube informou que a comercialização das entradas ocorrerá de forma escalonada, sendo que nesta sexta-feira a mesma só está acessível aos torcedores que são membros do programa Fiel Torcedor e possuem créditos relativos às partidas suspensas pela pandemia (contra Ituano e Palmeiras). Estes, no caso, "poderão adquirir ingressos conforme disponibilidade dos respectivos setores adquiridos".

Na mesma nota, o Corinthians voltou a ressaltar a importância de a torcida respeitar as medidas de combate e prevenção à Covid-19, como o uso de máscara de proteção facial o tempo todo e higienização das mãos.E o clube ainda lembrou que para o torcedor poder entrar no estádio precisa apresentar o comprovante de esquema vacinal completo (duas doses da vacina Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer, ou dose única da Janssen). E quem não completou o esquema vacinal tem de exibir comprovante de uma dose da vacina juntamente a um teste negativo de PCR (realizado até 48h antes da entrada na Arena) ou de antígeno (feito até 24h antes da acessar o estádio).

Os valores dos ingressos para este confronto com o Grêmio variam de R$ 40 (setores norte e sul da Neo Química Arena) a R$ 500 (camarotes). Atualmente na quarta posição do Campeonato Brasileiro, com 53 pontos, o Corinthians jogará no seu estádio nesta reta final do torneio também neste domingo, às 16h, contra o Athletico-PR, pela 36ª e antepenúltima rodada da competição.

Confira a nota oficial na íntegra sobre a venda de ingressos para o jogo:

O Sport Club Corinthians Paulista anuncia como se dará a venda de ingressos e a recepção do público na Neo Química Arena para a partida Corinthians x Grêmio (em 5/12, às 16h). Todas as determinações e orientações estão em consonância com o Comitê Científico do Governo do Estado de São Paulo e o Protocolo de Orientações para o Retorno do Público aos Estádios.

A abertura das vendas será realizada de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do programa Fiel Torcedor.

A partida tem permissão para 100% de ocupação de todos os setores da Neo Química Arena, e os cuidados contra a proliferação da Covid-19 continuam sendo fundamentais: uso de máscara de proteção facial o tempo todo e higienização das mãos.

O Corinthians demonstrou ao longo de toda a pandemia compromisso com a saúde da população e com medidas de prevenção e vacinação. Queremos que a Fiel compartilhe conosco esse orgulho, seguindo as determinações e dando o exemplo.

INFORMAÇÕES SOBRE VENDA DE INGRESSOS

As vendas dos ingressos serão feitas exclusivamente online, pelas plataformas www.ingressoscorinthians.com.br e www.fieltorcedor.com.br; não haverá bilheteria física.

SEXTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO, A PARTIR DAS 11H

Abertura para os torcedores membros do Fiel Torcedor com créditos relativos às partidas suspensas pela pandemia (contra Ituano e Palmeiras), que poderão adquirir ingressos conforme disponibilidade dos respectivos setores adquiridos.

Abertura da venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do programa Fiel Torcedor.

SEXTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO, A PARTIR DAS 15H

Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 60 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e também realizar a compra do estacionamento pelo site http://www.fieltorcedor.com.br.

SÁBADO, 27 DE NOVEMBRO, A PARTIR DAS 11H

Abertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor, que terão acesso à compra de ingressos e do estacionamento pela plataforma online http://www.fieltorcedor.com.br, seguindo a ordem de prioridade do programa Fiel Torcedor.

QUINTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO, A PARTIR DAS 11H

Abertura para torcedores em geral, que terão acesso à compra de todos os ingressos disponíveis em suas categorias e do estacionamento pela plataforma online http://www.ingressoscorinthians.com.br.

VALORES DOS INGRESSOS POR SETOR:

NORTE ENGOV – R$ 40,00SUL DORIL – R$ 40,00LESTE SUPERIOR LATERAL NEOSALDINA – R$ 54,00LESTE SUPERIOR CENTRAL NEOSALDINA – R$ 54,00LESTE INFERIOR LATERAL EPOCLER – R$ 80,00LESTE INFERIOR CENTRAL EPOCLER – R$ 100,00OESTE SUPERIOR BENEGRIP – R$ 80,00OESTE INFERIOR CORNER BUSCOPAN – R$ 200,00OESTE INFERIOR LATERAL BUSCOPAN – R$ 220,00OESTE INFERIOR CENTRAL BUSCOPAN – R$ 250,00OESTE BUSINESS NEO QUÍMICA ARENA – R$ 350,00CAMAROTES NEO QUÍMICA ARENA – R$ 500,00

Descontos Fiel Torcedor:

Minha Vida – 20%Minha História – 25%

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O ACESSO À NEO QUÍMICA ARENA:

Crianças menores de 12 anos de idade poderão assistir ao jogo na Neo Química Arena desde que, além de terem seus ingressos comprados, apresentem teste negativo de PCR (realizado até 48h antes da entrada no estádio) ou de antígeno (realizado até 24h antes da entrada no estádio).

Para entrar no estádio, seguindo as regras do Comitê do Estado de SP, o torcedor maior de 12 anos de idade obrigatoriamente deverá apresentar:

– Ou o comprovante de esquema vacinal completo (duas doses da vacina Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer, ou dose única da Janssen);

– Ou, no caso de quem não completou o esquema vacinal, o comprovante de uma dose da vacina juntamente a um teste negativo de PCR (realizado até 48h antes da entrada na Arena) ou de antígeno (realizado até 24h antes da entrada na Arena).

OBSERVAÇÃO 1: O upload de arquivo de imagem do comprovante de vacinação será solicitado no momento da compra dos ingressos. Para as crianças menores de 12 anos, que não o possuem, não será necessária a realização do upload.

OBSERVAÇÃO 2: O comprovante de vacinação deverá ser apresentado na entrada da Neo Química Arena, em versão física ou digital (via apps como ConectSus ou Poupatempo) assim como o de teste negativo de PCR ou de antígeno, quando necessário; não será permitida a entrada em caso de não apresentação dos comprovantes solicitados.

Outras medidas importantes:

– Para evitar aglomerações na entrada, pedimos que os torcedores cheguem à Neo Química Arena com no mínimo uma hora e meia de antecedência em relação ao horário de início da partida;– Haverá medição de temperatura corporal e disponibilização de totens com álcool em gel para os torcedores;– Pedimos aos torcedores que privilegiem meios de pagamento sem contato (cartões) no interior da arena;– Pedimos especial atenção no momento após a partida, evitando aglomerações nos portões de saída e aguardando em seu assento, se necessário, o momento oportuno de se retirar.

Atenciosamente,

Sport Club Corinthians Paulista.