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Corinthians abre venda de ingressos para duelo contra o Guarani, pelas quartas de final do Paulista

Timão anunciou maiores descontos para os sócios torcedores, que chegam até a 50%...
LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2022 às 16:14

Publicado em 21 de Março de 2022 às 16:14

O Corinthians abriu a venda de ingressos para o duelo contra o Guarani, pelo jogo único das quartas de final do Campeonato Paulista, nesta quinta-feira (24), às 19h, na Neo Química Arena.Os preços para a entrada variam de R$ 50 a R$ 400 dependendo do setor.
> TABELA - Confira a tabela do Paulistão na sua reta final> GALERIA - Veja o retrospecto do Timão desde o novo formato do Paulistão
Há descontos de 20 e 45% para os membros Minha Vida do programa Fiel Torcedor, também variando de acordo com a localização no estádio corintiano. Aos sócios das categorias Minha História, os descontos variam de 25 a 50%. A diminuição dos preços fez parte de pesquisas realizadas pelo Timão no ano passado que atendeu o pedido de maiores descontos.
A comercialização dos ingressos começou às 11h desta segunda-feira (21), para sócios com créditos relativos às partidas contra Ituano e Palmeiras, em 2020, que teve o público suspenso, por conta da pandemia do novo coronavírus.
Já às 13h, os Fieis Torcedores com mais de 40 pontos passaram a ter o direito de comprar ingressos para o jogo contra o Bugre. E às 15h a venda abriu para os demais sócios.
Nesta terça-feira (22), às 15h a comercialização passará a ficar disponível para os torcedores que não são associados.
Confira os preços dos ingressos por setor:
Crédito: MosquitocomemoragoldavitóriasobreoBragantinocomaFielTorcida(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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