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futebol

Corinthians abre venda de ingressos para clássico contra o Santos

Abertura para não sócios ocorrerá apenas na tarde de domingo (30). Clube manteve o valor de alguns setores, mas aumentou em outros em relação a estreia no Campeonato Paulista...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 16:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2022 às 16:12
O Corinthians anunciou os preços e abriu as vendas para o duelo contra o Santos, que acontecerá na próxima quarta-feira (2), às 21h35, na Neo Química, e será válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A partir das 11h desta sexta-feira (28), os sócios com créditos relativos às partidas suspensas pela pandemia e os adimplentes do programa Minha Cadeira já puderam adquirir os seus primeiros ingressos. Já a partir das 15h, adimplentes em todos os planos a partir dos 40 pontos também puderam adquirir o seu lugar na Neo Química Arena para o Clássico Alvinegro.
Às 11h deste sábado (29), será aberta a venda para os demais Fieis Torcedores. Já no domingo (30), a partir das 15h, os não-sócios poderão adquirir os seus ingressos.
No casos dos sócios, o site para comprar os ingressos é o fieltorcedor.com.br, já em relação aos demais torcedores o endereço virtual é o ingressoscorinthians.com.br.
> CONFIRA OS JOGOS DO CORINTHIANS NO PAULISTÃO E FAÇA AS SIMULAÇÕES> TIMÃO SE LIVROU DE ALGUNS ATLETAS FORA DOS PLANOS; SAIBA QUEM SÃO
PREÇOS
Os ingressos variam entre R$ 35 e R$ 400. Os valores normais são os mesmos em relação ao empate em 0 a 0 contra a Ferroviária, na última terça-feira (25), estreia corintiana no Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.
Já os preços em relação as categorias 'Minha Vida' e 'Minha História' sofreram alterações.
No 'Minha Vida', o setor Leste Superior aumentou de R$ 52 para R$ 60 (oito reais), o Leste Inferior Lateral foi de R$ 58 a R$ 67 (nove reais) e o Leste Inferior Central de R$ 78 aumentou para R$ 90 (12 reais). Por sua vez o setor Oeste Superior caiu de R$ 77 para R$ 70 em relação a estreia no Paulistão. Os setores Norte, Sul, Oeste Inferior Central, Oeste Inferior Lateral e Oeste Business tiveram os valores mantidos.
Em relação ao 'Minha História, houve manutenção nos setores Oeste Superior, Oeste Inferior Corner, Oeste Inferior Lateral e Oeste Business, aumento nos setores Leste Superior (de R$ 48 a R$ 56), Leste Inferior Central (de R$ 72 a R$ 84) e Leste Inferior Central (de R$ 54 a R$ 63).
Crédito: NoúltimoClássicoAlvinegro,TimãovenceuoSantospor2a0,emItaquera(Foto:AleVianna/W9Press/LANCEPRESS!

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