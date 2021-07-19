'Coragem é ter ficado no Cruzeiro', diz Fábio em resposta a um torcedor

O goleiro Fábio possui uma vasta história com a camisa do Cruzeiro. Já são 950 jogos pela Raposa. E, neste momento de dificuldades, o arqueiro, de 40 anos, tem sido pressionado a se posicionar sobre os acontecimentos dentro e fora do clube. Fábio respondeu a uma cobrança de um torcedor no Instagram, afirmando que por tudo que vem acontecendo no Cruzeiro desde 2019, coragem mesmo é ter ficado no clube. O goleiro foi cobrado pelo torcedor a ter mais coragem de falar sobre os problemas no Cruzeiro. - Coragem é ter ficado no Cruzeiro tendo oportunidade recente de sair, tenho caráter e hombridade, mesmo sabendo das inúmeras dificuldades que iria enfrentar e cobranças sem respeito como a sua, decidi ficar e seguir em frente no Cruzeiro. Você está cobrando da pessoa errada, lidar com alguns torcedores que não sabem 1/3 do que cobrei e tenho cobrado desde 2019, tem que ter muita fé e confiança em Deus para manter o caminho - postou Fábio, que respondeu sobre o pedido para expor diretoria, conselho e tudo que acontece de errado internamente. - Cara, tento manter minha paz para seguir em frente, o que você quer que eu fale?! Falar o que a torcida já tem conhecimento, tumultuar mais ainda o que já está difícil, pra dar mídia, não fico de boca calada como vc disse, não preciso ficar expondo minhas cobranças-concluiu.