Copinha: Votuporanguense arranca empate do Bahia nos acréscimos

Pela chave 1 da Copa São Paulo, Bahia e Votuporanguense ficaram no empate por 1 a 1, em duelo realizado na Arena Plínio Marín.
Classificação
Com a igualdade, o time do interior paulista ficou na liderança da chave, com sete pontos. O Esquadrão ficou na vice-liderança, com cinco.
Os gols
Com a necessidade de vencer para ficar no topo da classificação, o Bahia se lançou ao ataque e conseguiu o gol através de Hugo, aos 22 do 2º tempo.
Porém, nos acréscimos da partida, o Votuporanguense chegou ao empate em cobrança de pênalti convertida por Abraão Lincoln.