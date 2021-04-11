Copete volta, faz nova função, se declara ao Santos e diz que quer ficar

Quase dois anos depois, Copete voltou a vestir a camisa do Peixe. Maior artilheiro estrangeiro da história do clube, o colombiano entrou nos minutos finais no empate em 0 a 0 contra o Botafogo-SP, na Vila, e o torcedor santista nesse pouco tempo pode acompanhar a principal característica do jogador: a entrega.Copete, canhoto, entrou na lateral-direita na vaga de Vinícius Balieiro, que saiu de campo machucado. Ele, que já havia jogado de atacante, meio-campista e lateral-esquerdo com a camisa do Peixe, quebrou o galho desta vez na direita.No final do jogo, o colombiano comemorou seu retorno ao Santos.“Espero poder dar a volta por cima. Fizemos uma excelente partida, quero parabenizar os meus companheiros que fizeram um bom jogo. Espero poder ajudar o Santos na posição que for”, disse o jogador ao canal SporTV.