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futebol

Copete volta, faz nova função, se declara ao Santos e diz que quer ficar

Colombiano entrou no final do jogo contra o Botafogo e atuou como lateral-direito...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2021 às 08:00
Crédito: Divulgação/Santos
Quase dois anos depois, Copete voltou a vestir a camisa do Peixe. Maior artilheiro estrangeiro da história do clube, o colombiano entrou nos minutos finais no empate em 0 a 0 contra o Botafogo-SP, na Vila, e o torcedor santista nesse pouco tempo pode acompanhar a principal característica do jogador: a entrega.Copete, canhoto, entrou na lateral-direita na vaga de Vinícius Balieiro, que saiu de campo machucado. Ele, que já havia jogado de atacante, meio-campista e lateral-esquerdo com a camisa do Peixe, quebrou o galho desta vez na direita.No final do jogo, o colombiano comemorou seu retorno ao Santos.“Espero poder dar a volta por cima. Fizemos uma excelente partida, quero parabenizar os meus companheiros que fizeram um bom jogo. Espero poder ajudar o Santos na posição que for”, disse o jogador ao canal SporTV.
Com seu vínculo com o clube próximo de encerrar, Copete foi questionado sobre a renovação de contrato. Ele não negou que ainda não há conversas, mas se declarou ao Peixe e disse que quer ficar na Vila.
“Estamos trabalhando. Esperamos ter uma renovação com o clube que a gente ama tanto”, falou o colombiano.

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