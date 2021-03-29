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futebol

Copete testa positivo para Covid e desfalca o Santos na Libertadores

Colombiano está isolado dos companheiros, não participa dos treinos em Atibaia e está fora do primeiro jogo contra o San Lorenzo, dia 6 de abril na Argentina...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 15:32

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 15:32
Crédito: Ivan Storti/Santos
Jonathan Copete testou positivo para a Covid-19 e desfalca o Santos na partida de ida contra o San Lorenzo, pela Copa Libertadores da América, dia 6 de abril. O colombiano foi o único do elenco diagnosticado com o vírus e já está cumprindo o isolamento social obrigatório.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaMesmo sem ter sido utilizado nenhum vez pelo técnico Ariel Holan, Copete vinha treinando como lateral-esquerdo e visto como importante opção para Felipe Jonatan, único jogador da posição. Sem o colombiano, Jhonnathan passa a ser o primeiro reserva no setor.
Além da testagem em todos os jogadores do elenco, feitas na sexta e na manha desta segunda, todos os membros da comissão técnica também foram testados, com todos os resultados negativos. Os funcionários do Bourbon Atibaia Resort, onde o clube realizará seus treinamentos, também passaram por testes, antes de serem liberados para o trabalho.O Santos treina na cidade do interior pois está proibido de utilizar o CT Rei Pelé até o próximo dia 4, por decisão da Prefeitura, como medida de combate à Covid. O Peixe se prepara para o duelo contra o San Lorenzo, pela terceira fase da Copa Libertadores, que será no dia 6, no Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.

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