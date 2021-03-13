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futebol

Copete é relacionado e pode voltar a jogar pelo Santos após longo período

Maior artilheiro estrangeiro da história do Peixe, atacante colombiano não veste a camisa do clube desde 2019. Jogador é um dos reforços caseiros que Ariel Holan ganhou...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 21:58

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 21:58
Crédito: Divulgação/Santos
O colombiano Jonatan Copete pode voltar a disputar uma partida pelo Santos já neste sábado. O atacante está relacionado para o jogo contra o Ituano e tem chance até de ser titular, uma vez que Ariel Holan deve poupar o time. Copete não joga uma partida há quase um ano, quando entrou em campo pelo Everton, no Campeonato Chileno, em 14 de março de 2020.Pelo Santos, o atacante não atua desde o dia 2 de junho de 2019, quando esteve em campo na vitória por 1 a 0 diante do Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Depois, ele foi emprestado ao Pachuca, do México, e repassado ao Everton, do Chile.Reforço caseiro, Copete não podia ser registrado pelo Santos porque a janela de transferência do exterior para o Brasil estava fechada. Como a transferência de jogador veio do Chile, ela só foi liberada apenas dia 1º de março, quando abriu a primeira janela de 2021. O caso do colombiano não tem relação com o transferban da FIFA.O Santos contratou Jonathan Copete em 2016 por R$ 5 milhões junto ao Atlético Nacional (COL). Ele tem 131 jogos com a camisa do Peixe. O contrato do jogador com o Santos termina no dia 30 de junho deste ano.

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