Copete é inscrito no Paulista e quer ajudar o Peixe de qualquer forma

Depois de aparecer no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, o atacante Jonatan Copete foi inscrito no Campeonato Paulista e passa a ser mais uma opção para o técnico Ariel Holan na disputa da competição. Só que o colombiano ainda não deve ser relacionado para o clássico contra o São Paulo, neste sábado, no Morumbi.Com a inscrição de Copete, o Peixe já tem 22 jogadores na lista A do Paulista, sendo que o limite é 26. Madson, Laércio e Kaio Jorge ainda não estão inscritos, pois estão no departamento médico, mas devem ser incluídos. Carlos Sánchez, Jobson e Raniel são problemas a longo prazo e não devem aparecer na lista.“Foi um desafio muito grande ficar esse tempo todo treinando sabendo que não ia jogar. Mas sou bom profissional e tive muita paciência para aguentar esse tempo, pois sabia que uma hora a chance para jogar apareceria. Agora preciso fazer com que esse esforço para chegar até aqui valha a pena. Fico feliz demais em poder voltar a fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol. Nem lembrava mais como era dar entrevistas para vocês”, brincou o colombiano.Copete não joga uma partida há 10 meses, quando entrou em campo pelo Everton, no Campeonato Chileno. Pelo Santos, o atacante não atua desde o dia 2 de junho de 2019, quando esteve em campo na vitória por 1 a 0 diante do Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Ele não esconde a emoção de poder voltar a ajudar a equipe.“Desde que cheguei aqui eu sempre falei que ajudaria o Santos FC da forma que pudesse. Se tiver até que ser roupeiro, goleiro, ajudar a carregar os materiais de jogo, qualquer coisa para ajudar eu faria. Mas poder voltar a ajudar dentro de campo é uma sensação boa demais. É uma oportunidade grande para seguir mostrando minha raça e meu amor por esse clube”.