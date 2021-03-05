Copete aparece no BID e volta a ser opção no Santos

Crédito: Divulgação/Santos

O colombiano Jonatan Copete apareceu no BID (Boletim Diário Informativo da CBF) na manhã desta sexta-feira. O maior artilheiro estrangeiro na história do Santos volta a ser opção no banco e está a disposição do técnico Ariel Holan. O jogador deve ser inscrito na lista A do Campeonato Paulista. Ele está treinando no Santos há mais de sete meses.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaReforço caseiro, Copete não podia ser registrado pelo Santos porque a janela de transferência do exterior para o Brasil estava fechada. Como a transferência de jogador veio do Chile, ela só foi liberada apenas dia 1º de março, quando abriu a primeira janela de 2021. O caso do colombiano não tem relação com o transferban da FIFA.